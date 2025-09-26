-- -- -- / -- -- --
العالم

نتنياهو يلقي خطابه في الأمم المتحدة أمام قاعة شبه فارغة

الشروق أونلاين
نتنياهو يلقي خطابه في الأمم المتحدة أمام قاعة شبه فارغة
ح. م
نتانياهو يلقي كلمته أمام قاعة شبه فارغة بعد مغادرة معظم الوفود.

ألقى رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة 26 سبتمبر، خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويور ك، أمام قاعة شبه فارغة.

فما إن صعد نتانياهو المنصة حتى بدأت معظم الوفود بالانسحاب إضافة إلى التصفير على نتانياهو وذلك احتجاجا على حرب الإبادة التي يشنها ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

غير بعيد عن مقر الأمم المتحدة، وفي ميدان تايمز سكوير، اجتمع آلاف المتظاهرين تنديدا باعتلاء نتانياهو المنصة في حين يواصل الابادة الجماعية التي يشنها ضد القطاع.

