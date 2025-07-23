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نتنياهو ينجو من عبوة ناسفة لـ “جدة غاضبة”.. اغتيال بنكهة ساخرة  

الشروق أونلاين
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نتنياهو ينجو من عبوة ناسفة لـ “جدة غاضبة”.. اغتيال بنكهة ساخرة  

زعم جهاز الشاباك الصهيوني بأنه تمكن من إحباط مخطط لاغتيال رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، والمفاجأة أن المنفذ جدة مسنة قررت أن تعوض عكازها بعبوة ناسفة.

وتناقلت وسائل إعلام دولية الخبر الذي نشرته هيئة البث العبرية والذي بدأ بعبارة اعتقال امرأة مسنة خططت لاغتيال بنيامين نتنياهو دون توضيحات أخرى سوى أن الشباك تمكن من افشال مخطط الجدة العجوز.

رغم أن القصة تبدو وكأنها مأخوذة من أفلام الكوميديا السوداء، إلا أن الشاباك لم يأخذ الأمر بسخرية، فتم اعتقال الجدة وإبعادها عن المؤسسات الحكومية وعن نتنياهو حتى انتهاء التحقيقات.

وأمام القوة المزعومة لجهاز الشاباك وقدرته على افشال المخططات يطرح هذا السؤال نفسه بحدة هل كانت الجدة تُخطط لاغتيال سياسي أم فقط تحاول تخفيف ملل التقاعد في دار المسنين؟

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة البث العبرية، زعمت اليوم الأربعاء، أن الشاباك اعتقل امرأة مسنة من وسط الأراضي المحتلة بشبهة التخطيط لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء نتنياهو بعبوة ناسفة

ونقلت وسائل إعلام دولية عن هيئة البث، الأربعاء، قولها إنه تم الإفراج عن المشتبه بها في محاولة التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بشروط إبعاد عن المؤسسات الحكومية وعن نتنياهو حتى استكمال الإجراءات .

وأفادت هيئة البث نقلا عن شرطة الاحتلال أن المرأة خططت مع آخرين لاستهداف نتنياهو بعبوة ناسفة.

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