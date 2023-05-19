“نتوقع أن نلقى الدعم من الجمهور الجزائري”

لاعبو المنتخب الصحراوي يؤكدون:

عبّر حارس المنتخب الصحراوي، وناتي خليهنة، عن سعادته بالتواجد رفقة منتخبه في الجزائر، تحسبا لمواجهة مولودية الجزائر وديا.

وصرح حارس المنتخب الصحراوي، وناتي خليهنة، في تصريحات صحفية قائلا: “سعداء بالتواجد في الجزائر، خاصة وأن العلاقة بين الشعب الجزائري والصحراوي أخوية”. وأضاف المتحدث: “مواجهة المولودية مهمة بالنسبة لنا للتحضير لقادم الاستحقاقات، وأتوقع أن نلقى الدعم من الجمهور الجزائري في المواجهة”. وتابع ذات المتحدث: “أتمنى الاحتراف في البطولة الجزائرية، التي تعتبر بطولة في المُستوى”.وختم الحارس الصحراوي ونأتي خليهنة حديثه: “أتمنى أن نستقبل المباريات في دولتنا، ونواجه المنتخبات بمدينة العيون المحررة، والمشاركة في كأس أمم إفريقيا”.

من جهته، أكد اللاعب عثمان مولاي أحمد:أن المنتخب الصحراوي متحمس لخوض هذه التجربة، مؤكدا أنه شرف كبير لنا كلاعبين وصحراويين ممثلين للقضية الصحراوية. ستجرى المباراة بكل جدية ونحن واثقون من قدرات التشكيلة من أجل تحقيق الفوز”.

كما قال اللاعب مولود سعيدأنه فخور بتمثيل الألوان الوطنية وهي مسؤولية كبيرة. أيضا، ونحن فخورون بتأسيس المنتخب الوطني بالأراضي الجزائرية التي تبقى مكة للثوار. أود أن أشكر مولودية الجزائر وجماهيرها بقبول طلب إجراء اللقاء الودي. إنها مباراة ودية وعرس كروي”. كما أشار اللاعب علي احمد شيخ: ” إنها تجربة أولى للمنتخب الصحراوي وأتمنى برمجة مباريات ووديات أخرى في الجزائر وبقية أنحاء العالم. نحن على دراية بأن مولودية الجزائر فريق كبير والتشكيلة الصحراوية حضرت لهذا اللقاء”.

رئيس الوفد الصحراوي أحمد بابا يحي بوحبيني يؤكد:

“إنه يوم تاريخي في نضال الجمهورية الصحراوية”

اعتبر رئيس الوفد الصحراوي أحمد بابا يحي بوحبيني، بالجزائر العاصمة، أن تأسيس المنتخب الصحراوي لكرة القدم يعد ”يوما تاريخيا” في نضال وكفاح الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية.

وقال أحمد بابا يحي بوحبيني خلال ندوة صحفية نشطت بقاعة المحاضرات للمركب الأولمبي “محمد بوضياف” على هامش الإعلان عن تأسيس المنتخب الصحراوي لكرة القدم

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين (50) لإنشاء جبهة البوليساريو وانطلاق الكفاح المسلح: ”إنه يوم تاريخي بالنسبة لنا والذي كان يعد حلما. الإعلان عن تأسيس المنتخب الصحراوي لكرة القدم هو رسالة قوية كي نظهر نضال الجمهورية الصحراوية عن طريق الرياضة”.

ويلعب المنتخب الصحرواي السبت مقابلة ودية تاريخية بملعب نيلسون مانديلا ببراقي أمام مولودية الجزائر بداية من الساعة الخامسة زوالا. وأضاف أحمد بابا يحي بوحبيني: ”نشكر فريق مولودية الذي لبى هذا المطلب ونتمنى أن تكون هذه المقابلة كانطلاقة لمشوار طويل. لقد قدمنا للجزائر بعد عمل طويل والأمر لم يكن سهلا. نحن سعداء بفتح صفحة جديدة في التاريخ ونحن كدولة مؤسسة لدينا كل الحقوق مثل بقية دول إفريقيا”.

وكان سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، السيد عبد القادر طالب عمر، قد أعلن ”رسميا” في وقت سابق، عن تأسيس المنتخب الصحراوي لكرة القدم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين (50) لإنشاء جبهة البوليساريو وانطلاق الكفاح المسلح.

من جهته، لم يخف مدرب المنتخب الصحراوي لكرة القدم، محمدي عبدلاي مولاي سعادته بهذه المبادرة معتبرا أن هذا التأسيس يعد ”يوم تاريخي” للصحراء الغربية: ”أشكر كل الجهات التي ساهمت في هذه المبادرة. إنه يوم تاريخي وستبقى مسؤولية كبيرة على عاتقنا. الرسالة التي يمكن أن نقدمها للعالم بأن الشعب الصحراوي موجود وقضيته قضية عادلة. الرياضة هي نوع ثاني من الدبلوماسية. إنها مباراة تاريخية ونحن جاهزون لتمثيل الدولة الصحراوية. ستبقى تجربة أولية وسنتعلم الكثير من نادي مولودية الجزائر العريق”.

رئيس مولودية الجزائر حاج رجم:

”مقابلة رمزية احتفالا بتأسيس المنتخب الصحراوي”

أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر محمد حكيم حاج رجم، أن مقابلة اليوم ستكون ”احتفالية” تجمع بين الأشقاء، قائلا في هذا الصّدد: “نتشرّف بِالدّعوة التي تلقّاها فريقنا لِمواجهة منتخب جمهورية الصحراء الغربية، ونُرحّب بِالأشقاء من الجمهورية الصحراوية في بلدهم الثاني الجزائر، بِمناسبة الإعلان الرّسمي عن تأسيس فريق الجمهورية الصحراوية لِكرة القدم”.

وأضاف: “لَطالما ارتبط نادينا مولودية الجزائر بِمواقف ثورية وتحرّرية منذ تأسيسه، وكان ولا يزال ثابتا على مواقفه التي تُكرّس السّيادة الجزائرية، وموقف الجزائر دولة كانت ولا زالت تُدعّم حق الشعوب في تقرير مصيرها”. وتابع رئيس “العميد”يقول: “المولودية دعّمت سابقا منتخب جبهة التحرير الوطني بِلاعبين أوصلوا صوت الثورة الجزائرية إلى مختلف ربوع العالم، واليوم يُدرك فريقنا جيّدا قيمة الدور الذي يُمكن أن تلعبه كرة القدم في قضايا مماثلة”.

واختتم الحاج رجم قائلا: “رمزية المباراة لا يختزلها البعد التاريخي فقط، حتى البعد المكاني له رمزية يُجسّدها ملعب نيلسون مانديلا، هذه الشخصية الثورية التي تُعتبر رمزا للنّضال والوقوف مع الشعوب المضطهدة. واليوم نُبارك للشعب الصحراوي الشقيق تأسيس هذا المنتخب”.

مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل:

مواجهة المنتخب الصحراوي تاريخية

مدرب ”المولودية” الفرنسي باتريس بوميل، فاعتبر مواجهة المنتخب الصحراوي فرصة لمواصلة التحضيرات تحسبا لباقي مباريات البطولة الوطنية إلى جانب الرمزية التاريخية التي تكتسيها. وقال التقني الفرنسي في هذا الشأن: “بالإضافة إلى الرمزية التاريخية التي يحملها اللقاء بالنسبة لضيوف الجزائر، فإنه سيسمح لنا بتحضير بقية مباريات البطولة الوطنية. مواجهة المنتخب الصحراوي هو بمثابة فرصة لتكثيف التحضيرات بالنسبة للاعبين. سنحاول خلال هذا اللقاء تقديم فرصة اللعب لبعض الأسماء. بكل صراحة، يهمني كثيرا الجانب الفني لهذه المقابلة خاصة وأننا سنخوض اللقاء على أرضية ملعب نيلسون مونديلا”.

ويضم المنتخب الصحراوي في صفوفه العديد من اللاعبين الذين ينشطون في اسبانيا، فرنسا، السويد وألمانيا.

إدارة أولمبيك حسين داي تكرم منتخب الصحراء الغربية

احتفى نادي أولمبيك حسين داي بمنتخب الصحراء الغربية، وذلك على هامش تواجده في الجزائر لخوض لقاء ودي أمام مولودية الجزائر بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. وتدربت بعثة منتخب الصحراء الغربية بملعب الشهيدين الإخوة زيوي، أين كان في استقبالها رئيس نادي أولمبيك حسين داي مجدوب صلاح الدين والأمين العام يحياوي يوسف وممثلين عن السلطات المحلية لبلدية حسين داي الذي قاموا بكرم الضيافة اتجاه الأشقاء.

حيث قدم رئيس الفريق بعض الهدايا التذكارية للوفد الصحراوي وقام بوضح جميع المعدات الخاصة بالتدريب تحت تصرف المنتخب الصحراوي في تصرف لاقى استحسان جميع البعثة الصحراوية، ومن المنتظر أن يواجه منتخب الصحراء الغربية يوم السبت المقبل، نادي مولودية الجزائر في لقاء ودي، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 50 لاندلاع الثورة الشعبية والكفاح المسلح.