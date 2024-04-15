“نتوقع مستوى عاليا في وهران.. والجزائر ستترشح لتنظيم البطولة العربية”

قالت إن البطولة الأفريقية لكرة اليد لن تكون مؤهلة الأولمبياد.. كريمة طالب:

يتوقع أن تتميز الطبعة الـ 40 للبطولة الإفريقية لكرة اليد للأندية الفائزة بالكأس، التي ستقام من 18 إلى 27 أفريل الجاري بوهران، بـ”مستوى عال” بالنظر إلى تواجد نخبة كرة اليد الإفريقية في هذا الموعد، بحسب ما أكدته بوهران رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد كريمة طالب.

وتعد هذه المرة “الأولى التي تستقطب فيها نسخة من هذه البطولة هذا العدد الكبير من المشاركين فضلا عن أفضل الفرق الإفريقية، وهو ما يبشر بمستوى عال” حسبما ذكرته كريمة طالب خلال تنشيطها لندوة صحفية بقصر الرياضات “حمو بوتليليس” أحد المنشآت التي ستستضيف لقاءات هذا الحدث إلى جانب القاعة متعددة الرياضات للمركب الأولمبي “ميلود هدفي”.

وسيشارك في البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكأس 12 ناديا للرجال وثمانية للسيدات، بما في ذلك ستة فرق جزائرية وهي نادي الأبيار (رجال وسيدات)، شبيبة سكيكدة، ووفاق عين التوتة، وأولمبيك عنابة (رجال) ونادي فتيات بومرداس (نساء).

كما ستشهد النسخة الوهرانية، التي ستسبقها كأس السوبر الإفريقي (رجال وسيدات)، التي أقيميت مباريات نصف النهائي والنهائي أمس الإثنين واليوم الثلاثاء بالقاعة متعددة الرياضيات بمركب “ميلود هدفي”، عودة هذه المسابقة في الجزائر بعد 25 سنة من الغياب، بحسب ما أشارت إليه ذات المسؤولة.

وأضافت أن هذا النوع من المنافسات سيساهم في إعادة بعث لعبة كرة اليد الجزائرية بعد تراجعها الكبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى الأندية التي من المفترض أن تزود مختلف المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين وفق ذات المتحدثة.

وعلاوة عن ذلك أعربت كريمة طالب عن “ارتياحها” للتحضيرات الخاصة بتنظيم هذين الحدثين، “خاصة في ظل المنشآت الرياضية الجميلة التي تزخر بها مدينة وهران” مبرزة أن كافة الوفود الأجنبية التي وصلت إلى عاصمة الغرب الجزائري عبرت عن رضاها للترحيب الذي لاقته وكذلك عن ظروف الإقامة والقاعات المخصصة لتدريبات فرقها.

وفيما يتعلق بحظوظ الممثلين الجزائريين في هذا الحدث، اعترفت المسؤولة الأولى عن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد والمدربة السابقة لنادي فتيات بومرداس بصعوبة المهمة التي تنتظر الأندية الستة المشاركة. “أتمنى أن تتمكن الأندية الجزائرية من تقديم أداء مشرف، خاصة وأنها تدعمت استعدادا لهذه البطولة، والأهم هو أن للاعبينا ولاعباتنا الفرصة للتنافس ضد الأفضل في القارة لاكتساب الخبرة للمنافسات المستقبلية”.

وبالمناسبة، أعلنت رئيسة الاتحادية أنه من المتوقع أن يحظى ترشح الجزائر لتنظيم البطولة العربية المقبلة للأندية (أكابر) المقررة في نوفمبر 2024 بالقبول معربة عن أملها في تنظيم الجزائر إحدى كأسي الأمم الأفريقية 2028 أو 2030 والتي تقدمت هيئتها بطلب استضافتها.

كما كشفت ذات المتحدثة أن الطبعات المقبلة من بطولة الأمم الأفريقية لن تكون مؤهلة للألعاب الأولمبية، حيث قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد مؤخرا تنظيم بطولات خاصة من الآن فصاعدا لمنح تأشيرة المشاركة في الألعاب الأولمبية موضحة في هذا الصدد أن “البطولات الإفريقية المقبلة ستكون من الآن فصاعدا مؤهلة لبطولات العالم فقط”.