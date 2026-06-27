نتيجة تاريخية لبطل إفريقيا في المونديال

اكتسح منتخب السنغال نظيره العراقي بخماسية كاملة، في إطار الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب السنغالي أكبر نتيجة لمنتخب إفريقي في تاريخ كأس العالم، بفوزه بخماسية كاملة دون رد.

وباتت السنغال أول منتخب إفريقي يسجل 5 اهداف في مباراة واحدة بالمونديال، متجاوزة الجزائر والمغرب.

وفاز المنتخب الجزائري على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف لهدفين في مونديال 2014 ، وحقق المنتخب المغربي نفس النتيجة أمام هايتي في الجولة الثالثة من مونديال 2026.

والتحق بطل إفريقيا بركب المتأهلين إلى الدور الـ32 من كأس العالم 2026 ، بعد فوزه العريض، وتعادل مصر مع إيران.

وصعد المنتخب السنغالي ضمن أفضل الثوالث، بثلاث نقاط، وفارق أهداف، هدفين، بينما يمتلك إيران 3 نقاط، وفارق أهداف 0 .