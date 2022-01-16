نتيجة تهمّ أشبال بلماضي

افترق منتخبا كوت ديفوار وسيراليون لِكرة القدم مساء الأحد، على نتيجة التعادل هدفَين لِمثلَيهما.

جاء ذلك بعد خوض الفريقَين مباراة لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، بِمدينة دوالا الكاميرونية. تحت إدارة حكم الساحة ماغات ندياي من السنيغال.

وسجّل ثنائية “الفيلة” كلّ من المهاجمَين: سيباستيان هالر في الدقيقة الـ 25، ونيكولا بيبي في الدقيقة الـ 65. وأمضى توقيعَي منتخب سيراليون كلّ من لاعبَي الخطّ الأمامي: موسى كامارا في الدقيقة الـ 55، والحاجي كامارا في الوقت بدل الضائع (90+3).

وأهدر فريق كوت ديفوار ركلة جزاء في الدقيقة الـ 12، بِواسطة متوسط الميدان فرانك كيسيي.

وعن الفوج الخامس ذاته، يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع فريق غينيا الاستوائية سهرة الأحد.

وتشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتالي:

1- كوت ديفوار 4ن

2- سيراليون 2ن

3- الجزائر 1ن (ناقص مباراة)

4- غينيا الاستوائية 0ن (ناقص مباراة)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة المُقرّر تنظيمها مساء الخميس المقبل، تلعب كوت ديفوار مع “محاربي الصحراء”، وتُواجه سيراليون فريق غينيا الاستوائية.

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ثمن نهائي “كان” 2022، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يُرافقهما، ضمن امتياز يُمنح لِأربعة منتخبات من أصل 6 فرق وطنية.