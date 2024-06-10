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رياضة

نتيجة تهمّ “الخضر” في تصفيات كأس العالم

علي بهلولي
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نتيجة تهمّ “الخضر” في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب بوتسوانا لِكرة القدم بعد ظهيرة الإثنين بِنتيجة ثلاثة أهداف لِهدف، على منافسه الصومالي.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة بِالموزمبيق، لِعدم حيازة منتخب الصومال ملعبا مُؤهّلا من قبل “الفيفا”. في إطار الجولة الرابعة من تصفيات مونديال 2026، وتحت إدارة طاقم تحكيم من ليبيريا.

وسجّلت بوتسوانا ثلاثيتها في الدقائق الـ 10 والـ 53 والـ 72 (من ركلة جزاء)، وأمضت الصومال هدفها في الدقيقة الـ 74.

وعن الفوج ذاته، يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع المضيف الأوغندي، وتُواجه غينيا كوناكري الزائر الموزمبيقي، مساء الإثنين.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة مؤقّتة كالتّالي:

1- الجزائر (ناقص مباراة)

2- بوتسوانا

3- غينيا (ناقص مباراة)

4- أوغندا (ناقص مباراة)

5- الموزمبيق (ناقص مباراة)

6- الصومال

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