نتيجة تهمّ “الخضر”

فاز منتخب بوركينا فاسو لِكرة القدم مساء الخميس، بِثنائية نظيفة على مُنافسه ومضيفه فريق النيجر.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة مراكش المغربية، بِسبب عدم استجابة المنشآت الرياضية في النيجر للمقاييس الدولية المعمول بها من قبل “الفيفا”.

وأُقيت فعّاليات هذه المواجهة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات، لِتصفيات كأس العالم 2022. تحت إدارة حكم الساحة الرواندي صامويل أويكوندا.

وسجّل هدفَي منتخب بوركينا فاسو كلّ من: المهاجم لاسينا طراوري في الدقيقة الـ 76، وزميله بِالخطّ ذاته محمد كوناتي بعد ثلاث دقائق من ذلك.

وفي الجولة الثانية، تتبارى بوركينا فاسو مع المنتخب الوطني الجزائري، بِالميدان ذاته المذكور أعلاه، مساء الثلاثاء المقبل. وتلعب النيجر يوما من قبل مع منتخب جيبوتي.