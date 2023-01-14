-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نتيجة تهمّ المنتخب المحلّي الجزائري

علي بهلولي
  • 731
  • 0
نتيجة تهمّ المنتخب المحلّي الجزائري
ح.م
مشهد سبق انطلاقة مباراة إثيوبيا والموزمبيق.

تعادل المنتخب المحلّي الإثيوبي لِكرة القدم مع نظيره الموزمبيقي عصر الأحد، بِنتيجة سلبية.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. تحت إدارة حكمة الساحة فينسنسيا أميدومي من الطوغو.

وعن الفوج الأوّل ذاته، كان المنتخب المحلّي الجزائري قد فاز بِهدف لِصفر على منافسه الليبي، سهرة الجمعة.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- الجزائر

2- إثيوبيا

3- الموزمبيق

4- ليبيا

وفي الجولة الثانية المُبرمجة الثلاثاء المقبل، يلعب رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة مع نظرائهم من إثيوبيا، وتتبارى الموزمبيق مع الفريق الليبي.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف هذا الفوج إلى ربع نهائي “شان” 2023.

مقالات ذات صلة
رئيس “الكاف”: نحترم سيادة الجزائر وأُؤكّد أن ملفّ “كان” 2025 لم يُحْسَمْ بعد

رئيس “الكاف”: نحترم سيادة الجزائر وأُؤكّد أن ملفّ “كان” 2025 لم يُحْسَمْ بعد

عتاد طبي للسّهر على صحّة وراحة جماهير “الشان” بِقسنطينة

عتاد طبي للسّهر على صحّة وراحة جماهير “الشان” بِقسنطينة

الرئيس تبون يُهدي ملعب الدويرة إلى عميد الأندية الجزائرية

الرئيس تبون يُهدي ملعب الدويرة إلى عميد الأندية الجزائرية

“شان 2022″… إبهارٌ آخر يرشح الجزائر لتظاهرات دولية

“شان 2022″… إبهارٌ آخر يرشح الجزائر لتظاهرات دولية

حفيد مانديلا لِشعوب العالم: الحرّية لا تكتمل إلّا بِاستقلال فلسطين والصّحراء الغربية

حفيد مانديلا لِشعوب العالم: الحرّية لا تكتمل إلّا بِاستقلال فلسطين والصّحراء الغربية

هذا هو عدد التذاكر التي بيعت في مقابلتَي ملعب عنابة

هذا هو عدد التذاكر التي بيعت في مقابلتَي ملعب عنابة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد