نتيجة تهمّ المنتخب المحلّي الجزائري

تعادل المنتخب المحلّي الإثيوبي لِكرة القدم مع نظيره الموزمبيقي عصر الأحد، بِنتيجة سلبية.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. تحت إدارة حكمة الساحة فينسنسيا أميدومي من الطوغو.

وعن الفوج الأوّل ذاته، كان المنتخب المحلّي الجزائري قد فاز بِهدف لِصفر على منافسه الليبي، سهرة الجمعة.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- الجزائر 3ن

2- إثيوبيا 1ن

3- الموزمبيق 1ن

4- ليبيا 0ن

وفي الجولة الثانية المُبرمجة الثلاثاء المقبل، يلعب رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة مع نظرائهم من إثيوبيا، وتتبارى الموزمبيق مع الفريق الليبي.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف هذا الفوج إلى ربع نهائي “شان” 2023.