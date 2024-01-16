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رياضة

نتيجة تهمّ المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية

الشروق الرياضي
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نتيجة تهمّ المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية
ح.م
لقطة من مباراة بوركينا فاسو (بِالزيّ الأبيض) وموريتانيا.

فاز منتخب بوركينا فاسو لِكرة القدم مساء الثلاثاء بِنتيجة هدف لِصفر، على منافسه الموريتاني.

واحتضن ملعب “السّلام” بِمدينة بواكي الإيفوارية أطوار هذه المواجهة، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024. تحت إدارة حكم السّاحة المغربي جلال جياد.

وحصد منتخب “الخيول” نقاط الفوز بِشقّ الأنفس، حيث سجّل الهدف في الوقت بدل الضّائع (د90+6)، ومن ركلة جزاء، بِواسطة المهاجم برتران طراوري.

وعن الفوج الرابع، كان المنتخب الوطني الجزائري قد تعادل بِهدف لِمثله مع أنغولا، سهرة الإثنين.

وتشكّلت لائحة التّرتيب كالتّالي:

1- بوركينا فاسو

2- الجزائر

3- أنغولا

4- موريتانيا

وفي الجولة الثانية المُبرمجة السبت المقبل، يتبارى “مُحاربو الصّحراء” مع بوركينا فاسو، وتُواجه موريتانيا منتخب أنغولا.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل لِثُمن النّهاني رائد ووصيف الفوج، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث اللّحاق بهما، إذا نال أفضل رتبة ثالثة، التي تُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.

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