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رياضة

نتيجة تهمّ بلماضي وأشباله

علي بهلولي
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نتيجة تهمّ بلماضي وأشباله

فاز منتخب بوركينا فاسو مساء الإثنين، بِنتيجة هدفَين دون ردّ على الزّائر فريق جيبوتي. في إطار الجولة الرّابعة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

واحتضنت مدينة مراكش المغربية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم من ليبيريا.

وسجّل ثنائية منتخب “الخيول” كلّ من: المدافع يوسف دايو في الدقيقة الـ 30، والمهاجم عبدو تابسوبا في الدقيقة الـ 63.

وطرد الحكم اللاعب أبتيدون ظاهر مدافع منتخب جيبوتي، في الدقيقة الـ 67.

وعن الفوج الأوّل ذاته، يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع مضيفه فريق النيجر، مساء هذا الثلاثاء.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة مُؤقّتة، كالتّالي:

1- بوركينا فاسو 10ن

2- الجزائر (ناقص مباراة)

3- النيجر (ناقص مباراة)

4- جيبوتي

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد الفوج للدور الأخير من تصفيات مونديال 2022.

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