نتيجة تهمّ تلاميذ بلماضي

فاز منتخب النيجر عصر الإثنين، بِنتيجة (2-4) على مُنافسه فريق جيبوتي. في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة المغربية الرباط، لِعدم استجابة المنشآت الكروية في النيجر للمقاييس الدولية المعمول بها من قبل “الفيفا”. تحت إدارة تحكيم من الموزمبيق.

وسجّل منتخب النيجر رباعيته في الدقائق الـ 49 والـ 56 والـ 65 والـ 68. بينما أمضت جيبوتي توقيعَيها في الدقيقتَين الـ 32 والـ 90.

وطرد الحكم اللاعب حسن أمادو متوسط ميدان النيجر، في الدقيقة الـ 83.

وعن الفوج الأوّل ذاته، يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع المضيف البوركينابي، مساء هذا الثلاثاء.

وتشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا، على النّحو التالي:

1- الجزائر 3ن (ناقص مباراة)

2- بوركينا فاسو 3ن (ناقص مباراة)

3- النيجر 3ن

4- جيبوتي 0ن

وفي الجولة الثالثة المُبرمجة ما بين الـ 6 والـ 9 من أكتوبر المقبل، يُواجه “محاربو الصّحراء” بِالجزائر منتخب النيجر. وتتبارى بوركينا فاسو مع المضيف فريق جيبوتي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد المجموعة إلى الدور الأخير من عمر تصفيات مونديال 2022.