نتيجة تهمّ رجال بوقرة

فاز منتخب الموزمبيق للاعبين المحلّيين بِثلاثة أهداف لِهدفَين على نظيره الليبي، ضمن إطار الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة مساء الثلاثاء، تحت إدارة حكم الساحة صامويل أويكاندا من رواندا، بِمساعدة زميلَين له من البورندي الصومال.

وكان المنتخب الليبي مُتقدّما في النتيجة بِهدف أمضاه في الدقيقة الـ 23، قبل أن تعود الموزمبيق من بعيد وتُوقّع ثلاثية في الدقائق الـ 74 والـ 80 والـ 84. وفي الوقت بدل الضّائع (90+3) أضاف الفريق الليبي الهدف الثاني.

وعن الفوج الأوّل ذاته وبِالميدان نفسه انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، يتبارى المنتخب المحلّي الجزائري مع منافسه الإثيوبي.

وقبل ذلك تشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتالي:

1- الموزمبيق 4ن

2- الجزائر 3ن (ناقص مباراة)

3- إثيوبيا 1ن (ناقص مباراة)

4- ليبيا 0ن

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف هذا الفوج إلى ربع نهائي “شان” 2023.