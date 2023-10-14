نتيجة تهمّ زملاء محرز في كأس إفريقيا

لقطة من مباراة منتخبَي موريتانيا (بِاللّباس الأبيض) ومدغشقر.

فاز منتخب موريتانيا لِكرة القدم مساء السبت، بِهدفَين لِهدف على مُنافسه فريق مدغشقر.

وسجّل منتخب “المرابطين” ثنائيته في الدقيقتَين الـ 28 والـ 71، ضمن مباراة ودّية لُعبت بِالمغرب. بينما أمضت مدغشقر هدفها في الوقت بدل الضّائع (د90+5).

وتنتظر منتخب موريتانيا مباراة ودّية أخرى، تُجرى ضد بوركينا فاسو هذا الثلاثاء.

وتُواجه موريتانيا المنتخب الوطني الجزائري في الـ 23 من جانفي المقبل، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار. ضم نفوج يضمّ أيضا فريقَي بوركينا فاسو وأنغولا.