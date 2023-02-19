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رياضة

نتيجة تهم شبيبة القبائل في المنافسة الإفريقية

عمر سلامي
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نتيجة تهم شبيبة القبائل في المنافسة الإفريقية
ح.م
لقطة من مباراة الجولة الأولى بين الشبيبة وبيترو أتلتيكو

التحق فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي بشبيبة القبائل في صدارة المجموعة الأولى من منافسة دوري أبطال إفريقيا.

وحسم نادي بيترو أتلتيكو أمسية السبت اللقاء الذي جمعه بمضيّفه فيتا كلوب الكونغولي لصالحه، وحقق انتصاره الأول في دور المجموعات بنتيجة 1-2.
وتقدم بيترو أتلتيكو عن طريق تياغو أزولاو في الدقيقة 32، قبل أن يضيف أندرسون كروز الهدف الثاني في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 82 سجل كابوي هدف فيتا كلوب الوحيد.

ورفع النادي الأنغولي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، رفقة شبيبة القبائل، ويحتل نادي فيتا كلوب المركز الثالث بدون رصيد، فيما يتذيل الوداد المغربي المجموعة، مع مباراة مؤجلة ستجمع الفريقين.

وسيتنقل فريق شبيبة القبائل في الجولة الثالثة لمواجهة فيتا كلوب، يوم 25 فيفري الجاري، فيما يستقبل الوداد المغربي، ضيفه بيترو أتلتيكو.

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