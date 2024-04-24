نتيجة فريق “فغولي” في كأس تركيا

خسر فريق قاراغومروك مساء الأربعاء بِنتيجة ثلاثة أهداف لِهَدفَين، أمام المُضيّف نادي طرابزن سبور التركيَين.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار ذهاب نصف نهائي منافسة كأس تركيا لِكرة القدم.

وشارك الجناح سفيان فغولي أساسيا في هذه المباراة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 88، تاركا فريقه قاراغومروك مُتخلّفا في النتيجة بـ (2-3).

وشهدت المباراة طرد المهاجم أنيس ديستان في الدقيقة الـ 45، وحينها كان فريقه طرابزن سبور مُتقدّما في النتيجة بـ (2-1).

وتُجرى مباراة العودة بِملعب نادي قاراغومروك، في الثامن من ماي المقبل.