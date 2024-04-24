-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نتيجة فريق “فغولي” في كأس تركيا

علي بهلولي
  • 60
  • 0
نتيجة فريق “فغولي” في كأس تركيا
ح.م
مُجسّم كأس تركيا لِكرة القدم.

خسر فريق قاراغومروك مساء الأربعاء بِنتيجة ثلاثة أهداف لِهَدفَين، أمام المُضيّف نادي طرابزن سبور التركيَين.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار ذهاب نصف نهائي منافسة كأس تركيا لِكرة القدم.

وشارك الجناح سفيان فغولي أساسيا في هذه المباراة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 88، تاركا فريقه قاراغومروك مُتخلّفا في النتيجة بـ (2-3).

وشهدت المباراة طرد المهاجم أنيس ديستان في الدقيقة الـ 45، وحينها كان فريقه طرابزن سبور مُتقدّما في النتيجة بـ (2-1).

وتُجرى مباراة العودة بِملعب نادي قاراغومروك، في الثامن من ماي المقبل.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله الوزير حماد عن قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان

هذا ما قاله الوزير حماد عن قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان

قرار محكمة التحكيم الرياضي لا رجعة فيه ويطبق بالضرورة

قرار محكمة التحكيم الرياضي لا رجعة فيه ويطبق بالضرورة

إمكانية خوض مواجهة الاتحاد وبركان على ملعب محايد مطروحة بقوة

إمكانية خوض مواجهة الاتحاد وبركان على ملعب محايد مطروحة بقوة

المدرّب بوقرة يتنفّس قليلا

المدرّب بوقرة يتنفّس قليلا

تورّط لاعبَين من “البريمرليغ” في فضيحة أخلاقية

تورّط لاعبَين من “البريمرليغ” في فضيحة أخلاقية

هذا ما طلبه آدم الوناس من مدرّبه

هذا ما طلبه آدم الوناس من مدرّبه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد