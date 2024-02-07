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رياضة

نتيجة مباراة الخروب وباتنة

الشروق الرياضي
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نتيجة مباراة الخروب وباتنة

افترق ناديا جمعية الخروب وشباب باتنة لِكرة القدم مساء الأربعاء، على نتيجة التعادل السّلبي.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الـ 11 من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- شرق”.

ولُعبت هذه المباراة بِعاصمة الهضاب العليا وبِمُدرّجات شاغرة، وذلك بِسبب الشغب الذي طبعها حين تنظيمها في تاريخ سابق.

وارتفع رصيد شباب باتنة إلى 29 نقطة في المركز الـ 3، وباتت جمعية الخروب تحوز 18 نقطة في الرّتبة الـ 10.

وأُقيمت لِحدّ الآن 15 جولة في بطولة القسم الثاني، بِفوجَيها “وسط- شرق” و”وسط- غرب”.

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