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رياضة

نتيجتان إيجابيتان للكناري وصقور الونشريس

علي بهلولي
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نتيجتان إيجابيتان للكناري وصقور الونشريس
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شبيبة القبائل تُواصل مشوارها بِلا تعثّر

لُعبت بعد ظهيرة السبت مقابلتان أُخريان، من الجولة الـ 21 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وتعادلت شبيبة القبائل خارج القواعد سلبا مع أمل الأربعاء، بينما حصدت جمعية الشلف فوزا ثمينا (0-2) أمام المضيف نصر حسين داي.

ولم تنهزم شبيبة القبائل في المباراة الخامسة لها على التوالي، بينما سجّل أمل الأربعاء التعادل الثاني له على التوالي والثامن له في المنافسة، في حين تذوّقت جمعية الشلف حلاوة الانتصار الثالث لها بعيدا عن الدّيار هذا الموسم، بينما مُنيت النصرية بِثاني خسارة لها على التوالي.

وتألّق اللاعب ياسين عليان مهاجم جمعية الشلف، بِتوقيعه ثنائية في مرمى نصر حسين داي. لِيرفع غلّته إلى 4 أهداف.

وباتت شبيبة القبائل تجمع 36 نقطة في المركز الـ 3، وتتموقع جمعية الشلف في الرّتبة الـ 10 بِرصيد 27 نقطة، ويشغل أمل الأربعاء المركز الـ 11 بِمجموع 26 نقطة، ويحوز نصر حسين داي 17 نقطة في المركز الـ 16.

وتُجرى هذا الأحد ثلاث مقابلات أخرى، من عمر الجولة الـ 21 للبطولة الوطنية.

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