-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نتيجتان تهمّان “الخضر” في تصفيات المونديال

علي بهلولي
  • 88
  • 0
نتيجتان تهمّان “الخضر” في تصفيات المونديال
ح.م
لقطة من مباراة غينيا كوناكري (بِالقميص الأحمر) والمضيّف الصومالي.

لُعبت مساء الجمعة مقابلتان، تهمّان المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026.

وتغلّبت أوغندا بِرُباعية نظيفة على الضيف الموزمبيقي، بينما فازت غينيا كوناكري على الصومال بِثُلاثية نظيفة، في مباراة أُقيمت فعّالياتها بِأوغندا لِعدم حيازة الصومال ملاعب مؤهّلة دوليا.

وعن نفس الفوج السابع وأيضا لِحساب الجولة السابعة، كان “الخضر” قد فازوا بِنتيجة (3-1) على الضيف البوتسواني، سهرة الخميس.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- الجزائر 18ن

2- أوغندا 12ن

3- الموزمبيق 12ن

4- غينيا كوناكري 10ن

5- بوتسوانا

6- الصومال

وفي الجولة الثامنة المبرمجة مقابلاتها الإثنين المقبل، يلعب المنتخب الوطني الجزائري مع غينيا كوناكري بِبلاد مراكش، وتستضيف الموزمبيق المنافس البوتسواني، وتتبارى أوغندا بِميدانها مع الصومال.

وبعد انتهاء الجولة العاشرة والأخيرة، يتأهّل رائد هذا الفوج للمونديال، ويُمكن للوصيف أن يعبر أيضا، لكن بِشرط أن يحوز أحسن رتبة ثانية (توجد أربع بطاقات فقط لِتسعة منتخبات إفريقية)، ثم يفوز بِأربعة لقاءات فاصلة، نصفها الأخير أمام منافسين لا ينتمون إلى القارّة السّمراء.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله رئيس “الفاف” بعد الفوز الجزائري

هذا ما قاله رئيس “الفاف” بعد الفوز الجزائري

بالصور.. المنتخب الوطني يصل إلى فندق “لالة خديجة” بتيزي وزو

بالصور.. المنتخب الوطني يصل إلى فندق “لالة خديجة” بتيزي وزو

الوزير صادي يستقبل أعضاء المنتخب الوطني لرفع الأثقال

الوزير صادي يستقبل أعضاء المنتخب الوطني لرفع الأثقال

هذا ما قاله مدرب بوتسوانا عن مواجهة “الخضر”

هذا ما قاله مدرب بوتسوانا عن مواجهة “الخضر”

أبرز قرارات لجنة الانضباط بخصوص الجولة الثانية

أبرز قرارات لجنة الانضباط بخصوص الجولة الثانية

رجل أعمال برازيلي يوصي بِمنح ثروته لـ “نيمار”!

رجل أعمال برازيلي يوصي بِمنح ثروته لـ “نيمار”!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد