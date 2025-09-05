نتيجتان تهمّان “الخضر” في تصفيات المونديال

لقطة من مباراة غينيا كوناكري (بِالقميص الأحمر) والمضيّف الصومالي.

لُعبت مساء الجمعة مقابلتان، تهمّان المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026.

وتغلّبت أوغندا بِرُباعية نظيفة على الضيف الموزمبيقي، بينما فازت غينيا كوناكري على الصومال بِثُلاثية نظيفة، في مباراة أُقيمت فعّالياتها بِأوغندا لِعدم حيازة الصومال ملاعب مؤهّلة دوليا.

وعن نفس الفوج السابع وأيضا لِحساب الجولة السابعة، كان “الخضر” قد فازوا بِنتيجة (3-1) على الضيف البوتسواني، سهرة الخميس.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- الجزائر 18ن

2- أوغندا 12ن

3- الموزمبيق 12ن

4- غينيا كوناكري 10ن

5- بوتسوانا 9ن

6- الصومال 1ن

وفي الجولة الثامنة المبرمجة مقابلاتها الإثنين المقبل، يلعب المنتخب الوطني الجزائري مع غينيا كوناكري بِبلاد مراكش، وتستضيف الموزمبيق المنافس البوتسواني، وتتبارى أوغندا بِميدانها مع الصومال.

وبعد انتهاء الجولة العاشرة والأخيرة، يتأهّل رائد هذا الفوج للمونديال، ويُمكن للوصيف أن يعبر أيضا، لكن بِشرط أن يحوز أحسن رتبة ثانية (توجد أربع بطاقات فقط لِتسعة منتخبات إفريقية)، ثم يفوز بِأربعة لقاءات فاصلة، نصفها الأخير أمام منافسين لا ينتمون إلى القارّة السّمراء.