نتيجتان لِمقابلتَين مُتقدّمتَين في البطولة الوطنية

لُعبت مساء الجمعة مقابلتان مُتقدّمتان، من عمر الجولة الـ 26 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز شباب قسنطينة على المضيف أمل عين مليلة بِنتيجة (2-3)، بينما تعادلت جمعية الشلف بِميدانها مع نصر حسين داي بِهدف لِمثله.

وتألّق اللاعب محمد طيايبة مهاجم أمل عين مليلة بِتوقيعه هدفَين في مرمى شباب قسنطينة، وهما أوّل أهدافه في بطولة الموسم الحالي. عِلما أن ابن برج الغدير (ولاية البرج) – البالغ من العمر 32 سنة – خاض 6 مقابلات فقط في بطولة الموسم الحالي، من أصل 26 مباراة لِفريقه أمل عين مليلة، وذلك بِداعي الإصابة.

وبات شباب قسنطينة يجمع 39 نقطة في المركز الـ 8، ويشغل أمل عين مليلة الرّتبة الـ 11 بِمجموع 31 نقطة، وتحوز جمعية الشلف 28 نقطة في المركز الـ 13، ويتموقع نصر حسين داي في الرّتبة الـ 17 بِرصيد 22 نقطة.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة مساء هذا السبت، بينما لم تُحدّد رابطة الكرة المحترفة بعد تاريخ مواجهة اتحاد العاصمة والضيف نادي شبيبة القبائل. التي تأجّلت لِانشغال “الكناري” بِمواجهتَي نصف نهائي كأس “الكاف”.