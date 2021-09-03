نتيجتا مُنافسَي “الخضر”

تباينت نتيجتا مُنافسَي المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

ويلعب أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي “كان” 2022، في فوج يضمّ كوت ديفوار وغينيا الإستوائية وسيراليون.

وعكس “محاربي الصحراء” الذين فازوا مساء الخميس، بِنتيجة (8-0) على الضيف منتخب جيبوتي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022. تعادلت كوت ديفوار خارج القواعد سلبا مع الموزمبيق، مساء الجمعة. في فوج عرف أيضا فوز الكاميرون بِثنائية نظيفة على الزّائر منتخب مالاوي.

وفي مجموعة أخرى، خسرت غينيا الإستوائية بِثلاثية نظيفة بعيدا عن الدّيار أمام تونس. كما انهزم منتخب موريتانيا بِنتيجة (1-2) أمام الضيف الزامبي.

ولم تلعب سيراليون تصفيات المونديال، لِتجمّد مشاركتها في الدور الأوّل شهر سبتمبر من عام 2019، بعد فشلها في اجتياز عقبة منتخب الجارة ليبيريا.