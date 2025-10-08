نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال (فيديو)

نجا رئيس الإكوادور دانيال نوبوا من محاولة اغتيال، بعدما تعرّض موكبه لإطلاق نار أثناء تحركه في مدينة غواياكيل الساحلية، وفق ما أعلنت السلطات.

وأكدت السلطات أن الرئيس بخير وأن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشتبه فيهم.

وبثّت الحكومة مقطع فيديو قالت إنّه صوّر من داخل الموكب يظهر فيه متظاهرون يلفون أنفسهم بالأعلام وهم يتدافعون لالتقاط حجارة وقطع من الطوب لرشقها عند مرور سيارة الرئيس.

ويُسمع في الفيديو صوت يقول “غطِّ رأسك! غطِّ رأسك!” بينما كانت المقذوفات تصطدم بسيارة الدفع الرباعي، محطّمة نافذة واحدة على الأقلّ.

وتواجه الإكوادور منذ أيام مظاهرات تتخلّلها أحيانا أعمال عنف احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الديزل.