نجاة فتاة سقطت من الطابق الرابع

نجت فتاة تبلغ من العمر 23 سنة من موت محقق إثر سقوطها الأحد، من الطابق الرابع لعمارة بحي شعبي ببواسماعيل، حيث أصيبت بجروح وتم إسعافها من طرف مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات .

وحسب مصادر محلية فإن الفتاة كانت تقوم بأعمال منزلية ونشر الملابس بشرفة الشقة بالطابق الرابع لعمارة بحي 24 فبراير بمدينة بواسماعيل حوالي الساعة العاشرة، حيث فقدت توازنها وهوت ولحسن حظها ارتطمت بهوائي قبل أن تسقط على الأرض مما قلّل من خطورة اصابتها، وتدخلت الوحدة الثانوية على جناح السرعة أين قامت بإسعافها ونقلها إلى العيادة المتعددة الخدمات .

وحسب مصادرنا فإن الضحية تعاني من إصابات على مستوى الوجه وكذا حالة صدمة ووضعها مستقر، فيما فتحت مصالح الضبطية القضائية تحقيقا في ملابسات الحادث الذي اهتز له الحي الذي تسكن به .