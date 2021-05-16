نجاة 21 “حرّاقا” من الموت في عرض البحر بوهران

بينهم ستة أطفال

نجا 21 مهاجرا غير شرعي بأعجوبة من الموت المحقق، إثر انقلاب قاربهم تقليدي الصنع في المياه الدولية قبالة خليج أرزيو شرقي وهران، حيث تمكنت في حدود الساعة السابعة و45 دقيقة من صباح الأحد ثلاث وحدات عائمة لقوات خفر السواحل في وهران، من إنقاذ مهاجرين غير شرعيين “حراقة” من بينهم 13 رجلا وسيدتان و6 أطفال من موت مؤكد، بينما كانوا في رحلة إبحار سري صوب الضفة الأخرى من المتوسط.

وقال المصدر إن قوات خفر السواحل تحركت بعد تلقيها إخطارا من المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ للناحية العسكرية الثانية، يفيد بورود نداء استغاثة وجهه المهاجرون غير النظاميين لتلقي المساعدة اللازمة، بعد صعوبات واجهها قاربهم الذي أوشك على الجنوح، حيث تم إنقاذ الجميع من موت مؤكد، وتم اقتيادهم عبر زوارق الوحدات العائمة إلى المحطة البحرية بميناء وهران، ليتم فحصهم من طرف طبيب الوحدة التابعة للحماية المدنية وإخضاعهم إلى البروتوكول الصحي الخاص بكورونا.

وتفيد المعطيات الواردة إلى “الشروق”، بأن مصالح الدرك شرعت في التحقيق مع الحراقة لتحديد هوية منظم الرحلة السرية الفاشلة، الذي يرجح أنه استلم مبالغ مالية بالعملة الوطنية نظير تدبير هذه الرحلة، وذلك تمهيدا لإحالته على نيابة الجمهورية لدى محكمة أرزيو.