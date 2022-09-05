نجاحات الجزائر ثمرة لسياسة الرئيس تبون الرشيدة

اعتبرتها شريكا هاما في القارة الإفريقية... "مجلة الجيش":

أكدت مجلة الجيش في عددها لشهر سبتمبر أن النجاح الذي تحققه الجزائر على شتى الأصعدة هو ثمرة للسياسة الرشيدة التي تنتهجها السلطات العمومية بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تجاه القضايا الأمنية الإقليمية والدولية، حيث أصبحت الجزائر شريكا هاما في القارة الإفريقية.

وأبرزت المجلة في افتتاحيتها تحت عنوان “الجزائر… الشريك الموثوق”، الزيارات المتعاقبة التي يقوم بها رؤساء دول وحكومات إلى الجزائر تأتي كتعبير عن “الثقة في بلادنا كشريك هام في القارة الإفريقية وتقديرا لجهودها على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها مساهمتها الكبيرة في مكافحة الإرهاب وإحلال السلم ودورها الفعال في حلحلة النزاعات المختلفة في القارة الإفريقية”.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب تحديدا، لفتت المجلة إلى أن الجزائر “وبفضل المقاربة الشاملة التي تبنتها في هذا المجال، تحولت إلى فاعل رئيسي في المنطقة ومصدرا للأمن والاستقرار ومثال يحتذى به في مجال مكافحة الارهاب”.

وقد سجلت الجزائر خلال الشهر المنصرم – تتابع الافتتاحية – “حضورا لافتا” على الصعيد الدولي، حيث “أثبتت، مرة أخرى، مشاركة الجيش الوطني الشعبي على أعلى مستوى في الندوة العاشرة للأمن الدولي صواب المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب”.

وبخصوص الحضور المتميز للجزائر على الساحة الدولية، والذي ترجمه النجاح الباهر لتنظيمها فعاليات مسابقة “الفصيلة المحمولة جوا-2022″، المندرجة في إطار الألعاب العسكرية الدولية المنظمة سنويا بروسيا، اعتبرت مجلة الجيش ما تم تحقيقه في هذا المجال “نتيجة منطقية للخبرة الكبيرة والكفاءة العالية لجيشنا في تنظيم المنافسات والتظاهرات بمختلف أنواعها ومهما كان حجمها”.

وذكرت المجلة في هذا الصدد بتأكيد الفريق أول شنقريحة “الاعتزاز والفخر بتنظيم هذا الحدث الدولي بمشاركة بلدان صديقة نكن لها كل الاحترام والتقدير”، وذلك “من منطلق اقتناعنا بالدور النبيل الذي تلعبه الرياضة في توطيد أواصر التقارب والصداقة والتعاون بين الدول، من جهة، والمساهمة في توسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب بين الجيوش في الميادين ذات الاهتمام المشترك، من جهة أخرى”.