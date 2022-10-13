نجاح أول عملية زراعة أمعاء في العالم لطفلة بإسبانيا

نجح أطباء بمستشفى إسباني، في إجراء أول عملية زرع أمعاء لطفلة مصابة بفشل معوي، من متبرع توفي بسبب قصور في القلب.

وقال مستشفى لاباث في بيان إن “الطفلة خرجت الآن، وهي في حالة ممتازة في المنزل مع والديها”وفق لما أوردته وكالة رويترز.

وتُعد إسبانيا رائدة عالميا في عمليات زراعة الأعضاء، حيث تم إجراء أكثر من 102 منها لكل مليون نسمة في عام 2021 ، وهو معدل تجاوزته الولايات المتحدة فقط، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الإسبانية.

تم تشخيص إصابة الطفلة إيما التي تبلغ من العمر الآن 17 شهرا، بفشل معوي عندما كان عمرها شهرا واحدا فقط لأن أمعائها كانت قصيرة جدا، وتدهورت صحتها بسرعة حتى خضعت لعملية الزرع المتعددة، فإلى جانب الأمعاء، حصلت أيضا على كبد ومعدة وطحال وبنكرياس جدد.

ويمكن أن يفتح المجال للتبرع بالأعضاء من شخص ميت بعد أن يؤكد الأطباء توقف ضربات القلب والتنفس.

يتم بعد ذلك الحفاظ على أعضاء المتبرع صناعياً- على الرغم من نقص الدم المؤكسج – من خلال نظام يعرف باسم أكسجين الغشاء خارج الجسم.

وعادة ما تؤخذ معظم الأعضاء المزروعة من متبرعين عانوا من الموت الدماغي ولكنهم يحتفظون بنبضات القلب، لأن هذا يحافظ على سلامة الأعضاء.