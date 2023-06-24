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نجاح إطلاق صاروخ ابتكره طلبة جزائريون بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

الشروق أونلاين
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نجاح إطلاق صاروخ ابتكره طلبة جزائريون بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)
صاروخ "أتاكور" الجزائري

نجح طلبة من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات موريس أودان بولاية وهران، في إطلاق صاروخ “أتاكور” بمنصة “نيوميكسيكو” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وهران عبر موقعها الرسمي، هذا النجاح الذي حققه طلبتها بمساعدة أستاذ مدرب من نفس المدرسة، ضمن فريق “SkyDz”.

وأطلق صاروخ “أتاكور” الجزائري خلال المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية “سبايس أمريكان كاب”، بنيو ميكسيكو. التي ضمت 1500 طالب من 27 دولة.

البيان كاملا: 

في ومضة مبهرة مباشرة إلى السماء أطلق أتاكور ، الصاروخ  الجزائري الذي ابتكره طلاب ومدرب من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات في وهران موريس وأودان الذي كانت رغبتهم التي لا رجعة فيها هي أن يكونو سفراء مدرسة متوهجة ، للتعليم العالي ، وللجزائر منتصرة نحو التقدم المستمر لأن هذه ليست سوى الخطوة الأولى  من أجل مستقبل جزائري واعد.

نود أن نشكر بحرارة من كان على استعداد لوضع النجوم على الحلم الذي حققه هؤولاء الشباب ،.

نشكر وزاراتنا وراعي الفريق والشركات الجزائرية التي أبدت عظيما بلفتة المساعدة لهذا الشباب ، شكرنا  لكل الجزائريين.

بغض النظر عن الترتيب ، فقد نال احترامنا لهذا الفريق لأنه الفريق الرائد.

سوف ندعوكم والشرف لنا ، في عودة Skydz اليوم  للاحتفال بالخطوة الجزائرية الأولى

الفيديو:

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