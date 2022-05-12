نجاح افتتاح مهرجان السينماء ايمدغاسن بباتنة

شهدت باتنة مساء الثلاثاء انطلاق فعاليات مهرجان “إيمدغاسن” السينمائي الدولي للفيلم القصير، بمشاركة 24 دولة الى جانب الجزائر هناك تركيا وسوريا ومصر والعراق.

ومايميز هذه الدورة الثانية من المهرجان من المهرجان والتى تمتد بين 10 ـ 14 ماي الجاري، بحضور وجوه سينمائية عربية ودولية. منها السوريين عباس النوري ونزار ابو حجر والممثل المصري احمد بدير الى جانب مجموعة من المع نجوم الساحة الفنية الجزائرية الممثلةليديا لعريني وحورية بهلول ،بشرة عقبي، كمال بوعكاز، الباجي، عمار طايري، خديحة مزياني، ايمان نوال، مفيدة عداس …

وقالت وزيرة الثقافة الجزائرية صورية مولوجي، خلال كلمة الافتتاح، إن تنظيم مهرجان “إيمدغاسن” يعكس تعزيز السينما والأعمال الثقافية في البلاد.

وأضافت: “المهرجان ينظم على أرض مسقية بدماء الشهداء، وباتنة أرض النضال والثورة، كما أنها معروفة بمهرجان (تيمقاد) الدولي للموسيقى والغناء، ويضاف إليها مهرجان (إيمدغاسن) أيضا”.