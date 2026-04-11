نجاح التشريعيات ضمان لتحصين الجزائر من محاولات الاختراق

في ظل منظومة دستورية وقانونية جديدة للانتخابات.. بن قرينة:

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على أن الانتخابات تمثل “واجبا وطنيا بامتياز” يهدف إلى تأمين السيادة الوطنية، مشددا على أن المشاركة فيها تتجاوز كونها مجرد تنافس على مقاعد تمثيلية، لتكون ممارسة فعلية لسيادة الشعب في اختيار ممثليه.

وجاءت تصريحات بن قرينة، خلال كلمته في الملتقى الوطني للجان الانتخابية الولائية، والذي خصص لتقديم توجيهات أولية استعدادا للاستحقاقات القادمة، تحت عنوان “بين متطلبات الأبعاد الاستراتيجية وضرورات الاحتياجات التنفيذية”، حيث أوضح أن الانتخابات تعد المورد الأساسي للشرعية الشعبية التي تستمد منها المؤسسات قوتها ومصداقيتها.

وأوضح المسؤول الحزبي أن نجاح العملية الانتخابية يشكل الضمان الأمثل لتحصين الجزائر من مختلف محاولات الاختراق، وتحويل التعددية السياسية إلى عنصر قوة وتعاون وتكامل، بدل أن تكون عامل تفرقة أو صراع، مشيرا إلى أن هذه الاستحقاقات تجري في ظل منظومة دستورية وقانونية جديدة من شأنها ترسيخ الممارسة الديمقراطية، مؤكدا أن تعزيز الوعي الوطني وتوسيع المشاركة الشعبية يعدان أساسا لحماية الأمن القومي الشامل.

وفيما يتعلق بالتحضير للعملية الانتخابية، أشار إلى الرهان على الاحترافية في التسيير والتواصل المباشر مع المواطنين، مع اعتماد أساليب حديثة تجمع بين العمل الميداني والرقمنة، بهدف كسب الثقة وتعزيز الحضور الشعبي، مؤكدا أن قوائم الحركة تقوم على مبدأ الامتزاج بين المناضلين وفتح المجال أمام النخب والكفاءات الوطنية، معتبرا أن البرامج الانتخابية تمثل التزاما أخلاقيا قبل أن تكون وعودا.

وفي الإطار ذاته، شدد على أهمية تمكين المرأة باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية وصناعة القرار، من خلال إدماجها في القوائم الانتخابية، مع إعطاء الأولوية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، في إطار احترام الاستثناءات القانونية.

وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، دعا بن قرينة إلى تحقيق توازن فعّال بين مواجهة التحديات الراهنة واقتناص الفرص المتاحة، من خلال بناء اقتصاد متنوع، وتشجيع الاستثمار الوطني، وتحفيز المبادرات، بما يعزز الاستقرار ويدعم مسار التنمية.