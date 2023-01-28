“نجاح الطبعة السابعة فاق توقعات مسؤولي الكاف”

ياسين بن حمزة نائب رئيس اللجنة المحلية المنظمة للشان:

نوه نائب رئيس اللجنة المحلية المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين (شان-2022)، ياسين بن حمزة، بشهادات كبار مسؤولي الكنفدرالية الإفريقية للعبة (كاف) حول الظروف التي تقام فيها حاليا النسخة السابعة بالجزائر.

وقال بن حمزة، في تصريح صحفي على هامش اجتماع للجنة التنظيم بوهران: “أخبرني الأمين العام للهيأة القارية شخصيا أنه يعتبر بأن مستوى تنظيم هذه النسخة السابعة تجاوز توقعات مسؤولي هيئته”. وأضاف: “كلمات هذا المسؤول، وتلك التي أدلى بها قبله في وهران رئيس “الكاف”، الذي وصف النسخة الحالية بأنها الأفضل في تاريخ “الشان”، كافية لتأكيد أن المسابقة حققت من الآن نجاحا باهرا “. واعتبر الرئيس السابق للرابطة الجهوية لكرة القدم لسعيدة بأن ”شهادات أعلى مسؤولي الهيأة القارية بخصوص نجاح الجزائر في تنظيم هذه البطولة الإفريقية دليل على أنها دائما ما تفي بالتزاماتها”.

كما تمنى نفس المسؤول بالمناسبة تتويج المنتخب الوطني بتاج البطولة، ”حتى يكون نجاح الجزائر مكتملا”، على حد تعبيره. وقال نائب رئيس لجنة التنظيم المحلية “للشان”، و الذي يشغل أيضا منصب المسؤول الأول عن قطب وهران في ذات اللجنة، في هذا الصدد: “سنكون سعداء جدا باستضافة المنتخب الجزائري”.