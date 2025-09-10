نجاح باهر لمعرض التجارة البينية الإفريقية في الجزائر

رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين:

اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، شرف الدين عمارة، أن الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر حققت نجاحا “باهرا” من حيث الاتفاقيات المبرمة، الشراكات واللقاءات التي جرى تنظيمها وروح الأخوة والتضامن التي سادت جميع النقاشات.

وخلال كلمته في “ليلة إفريقيا”، المنظمة سهرة الثلاثاء، من طرف المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، بالشراكة مع الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، على هامش المعرض الذي اختتمت فعالياته يوم الأربعاء، أبرز السيد عمارة أن هذه التظاهرة “أصبحت موعدا قاريا بارزا يعكس المكانة التي تليق بالجزائر على الساحة الإفريقية”.

كما توجه عمارة، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المدير العام للشركة القابضة “مدار”، بخالص الامتنان إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، مؤكدا أنه “بفضل رؤيته وتوجيهاته ودعمه غير المحدود، ارتقى هذا الحدث إلى المكانة التي يستحقها كجسر يربط بين اقتصادات إفريقيا وشعوبها”.

وأوضح عمارة أن دورة الجزائر من معرض التجارة البينية الإفريقية (4-10 سبتمبر الجاري) “قد حققت نجاحا يقاس ليس فقط بعدد الاتفاقيات والشراكات واللقاءات التي تمت، بل أيضا بروح الأخوة والتضامن التي سادت جميع النقاشات”.

وأشار في السياق ذاته إلى أن تنظيم هذه الطبعة سمح بجعل الجزائر “عاصمة لإفريقيا من جديد”، من خلال تجديد الروح التاريخية للوحدة والتضامن التي ميزت دورها في القارة، وكذا عبر توفير فضاء للتلاقي، تبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين.

وبخصوص المؤسسات الجزائرية، أكد عمارة أنها “أصبحت اليوم أكثر وعيا بأن فضاءها الطبيعي هو إفريقيا، وهي مستعدة للاستقبال، التقاسم والتعاون مع نظيراتها الإفريقية، لا من أجل التجارة فقط، بل من أجل بناء شراكات استراتيجية، تبادل الخبرات والمساهمة في التنمية المشتركة للقارة”، معتبرا أن “نهاية معرض الجزائر للتجارة البينية هو بداية لمزيد من التعاون الأعمق، التكامل الأكبر والروابط الأقوى بين بلدان إفريقيا”.