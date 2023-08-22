نجاح عملية زرع الكبد لـ “أسماء” بتركيا

جزائريون تضامنوا معها وأخوها تبرع لها بكبده

كللت عملية زرع كبد لأسماء مقنوش، بالنجاح في تركيا بعد أن جمع لها أهل الخير والإحسان، المبلغ الخاص بتكاليف العملية المقدر بمليار ونصف مليار سنتيم، حيث تولت جمعية “وفاء” للأشخاص المسنين، التي يترأسها سعيد حواس، مهمة نقلها للعلاج في الخارج.

وبنجاح هذه العملية الصعبة، ستنتهي معاناة أسماء التي بدأت منذ 4 سنوات، انقطعت بسببها عن الدراسة، لتصارع الألم في صمت، وهذا جراء إصابتها بالتهاب كبدي، حيث سعت عائلتها القاطنة ببئر خادم بالعاصمة، إلى وضع حد لهذه الأزمة الصحية، بالعلاج أو بإجراء عملية في الجزائر، وتبين أن زرع قطعة من الكبد يتطلب نقلها إلى الخارج.

وقرر شقيقها فيصل أن يبرع لها بجزء من كبده، غير أن ذلك يتطلب مبلغا ماليا معتبرا، وشجاعة كبيرة للسفر للقيام بعملية زرع الكبد لأسماء، حيث توالت النداءات إلى ذوي الإحسان، والجمعيات الخيرية، وأخذت في الأخير جمعية “وفاء” مهمة إنهاء معاناة أسماء، وأعلنت بذلك فتح الباب للمتبرعين، كحالة طارئة.

وكانت وكالة “آف اكيول ميديكال” وهي مؤسسة لنقل المرضى إلى تركيا، قد اتفقت مع الجمعية بعد أن حددت تكلفة عملية زرع الكبد، بمليار ونصف مليار سنتيم من طرف الجهات الطبية باسطنبول، حيث ساهم المؤثران على وسائط “السوشيال ميديا”، وهما المكنى “المطار المخفي”، والمدعو بهاء الدين العربي، في تحريك مشاعر المحسنين من خلال متابعة مستمرة لمعاناة أسماء وإلى غاية إجرائها العملية زرع الكبد الطارئة، إلى جانب الدور الكبير للسيد سعيد حواس، رئيس جمعية “وفاء”.

ولا تزال أسماء لحد الساعة تحت الرعاية المركزة بالعيادة التي خضعت فيها لعملية زرع جزء من كبد شقيقها فيصل، في انتظار 3 أشهر لتظهر النتيجة النهائية لنجاح العملية بعد تعافيها تماما، حيث أكد سعيد حواس لـ”الشروق”، أن عملية التبرع بالمال لأجل علاج أسماء متواصلة، قصد إجراء لها عملية أخرى تتعلق بالكلى.