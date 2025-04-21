نجاح غرس 40 ألف شجرة لإحياء “السد الأخضر”

في مبادرة حملت شعار "نغرس من أجل غد أخضر"

اختتمت المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، فعاليات الطبعة الأولى من المبادرة الوطنية للتشجير والتنظيف وتزيين المحيط تحت شعار “نغرس من أجل غد أخضر”، حيث شكّلت المبادرة تجربة نموذجية في العمل البيئي التشاركي، ومست نحو 30 ولاية، وشهدت غرس قرابة 40 ألف شجرة في مختلف الفضاءات العمومية، شارك فيها آلاف الشباب والمتطوعين من مختلف الولايات عبر الوطن، وكلهم أمل لإعادة بعث مشروع “السد الأخضر” من جديد.

وفي سياق الموضوع، أكد رئيس المنظمة، سفيان عفان، في حديثه لـ”الشروق”، أن العملية التي انطلقت شهر أكتوبر الماضي إلى غاية 19 أفريل الجاري، شملت الأحياء السكنية والمؤسسات التربوية والجامعية، وكذا معاهد ومراكز التكوين المهني، دور الطفولة المسعفة، وحتى الهياكل الخاصة بذوي الهمم، ومراكز الشباب والرياضة، إلى جانب بعض المستشفيات الخاصة بمرضى السرطان.

وبحسب المتحدث، فقد تم غرس ما يقارب 5100 شجرة بولاية تيزي وزو فقط، كما استفادت تلمسان من غرس 3 آلاف شجرة، وسوق أهراس بـ700 شجرة، إلى جانب ولايات أخرى كعين الدفلى، إيليزي، بشار، عنابة، الجلفة، والبيض، بمعدل يتراوح بين 100 و500 شجرة.

وأكد المتحدث، أن العملية سعت إلى التأسيس لمقاربة نموذجية في التشجير والتزيين ونظافة المحيط، بمرافقة وزارات البيئة، الشباب، التربية، التعليم العالي، التكوين المهني، التضامن، إضافة إلى إشراف مباشر من المديرية العامة للغابات، ومساهمة السلطات المحلية والمجالس المنتخبة.

من جانب آخر، حظيت المبادرة، بحسب ما أكده محدثنا، برعاية من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والشركة الوطنية “نفطال”، وكشف عفان أن المنظمة عملت على تقييم تجربة الطبعة الأولى، ورصدت إيجابياتها وسلبياتها، ما سيسمح بإدخال تحسينات على الطبعة الثانية التي ستنطلق رسميا في 25 أكتوبر المقبل، حيث سيتم توسيع التنسيق ليشمل جمعيات بيئية تطوعية، وإدراج ندوات جهوية وأيام دراسية حول دور المجتمع المدني في إحياء مشروع السد الأخضر، وتفعيل وتنصيب النوادي البيئية في المدارس والمرافق الشبابية.

كما أعلن عفان عن استفادة المنظمة من مشروع جديدة بالتنسيق مع وزارة الشباب، يحمل شعار “مع ومن أجل الشباب”، ويتعلق بتكوينات في مجال البيئة والطاقات المتجدّدة، تشمل ولايات: بشار، البويرة، باتنة، ومستغانم، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، وعدد من الهيئات المتخصّصة في مجالات الطاقة الشمسية، الهيدروجين الأخضر، والمياه.

وجّه المتحدث في ذات الإطار، نداء إلى كل المؤسسات الاقتصادية لدعم هذه المبادرة الوطنية مستقبلا، بما يمكن لتوسيع رقعة الهياكل المستفيدة منها، كما دعا الجمعيات إلى تكثيف جهودها خاصة على مستوى الأحياء والغابات، لترسيخ ثقافة التشجير والنظافة والتزيين في كل ربوع الوطن، ضمن رؤية شاملة عنوانها “نطوّع لبلادي… نغرس من أجل غد أخضر”.