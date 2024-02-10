نجاح متجدّد بطموح مهرجان في الدّورات القادمة

الدّورة الثّانية للأيّام المسرحية العربية بمدينة سطيف:

نشّط الفنّان عبد الوهاب رضاونة، محافظ الأيّام العربيّة المسرحية للشهيد حسان بلكيرد ورئيس جمعية الفن والإبداع الثّقافية، صبيحة السبت 10 فيفري 2024، ندوة صحفية بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي بالجزائر العاصمة.

وتطرق خلالها لأهم تفاصيل هذه التّظاهرة في دورتها الثّانية، المزمع انطلاقها يوم 15 فيفري وتمتد إلى غاية 18 من نفس الشهر بمدينة سطيف، برعاية من وزارة الثّقافة والفنون والسيّد والي ولاية سطيف، وبإشراف من المجلس الشّعبي البلدي لولاية سطيف، وبالتّنسيق مع دار الثّقافة هواري بومدين.

حيث كانت المناسبة، للحديث عن البرنامج المسطّر من طرف محافظة المهرجان، والّذي توسّع في هذه الدّورة ليشمل بلدان المشرق العربي وهي خطوة اعتبرها المحافظ عبد الوهاب رضاونة إضافة للفن الرّابع في الجزائر. هذا وقد عرض مدير جمعية فن الإبداع الثّقافية الفنّان عبد الوهاب رضاونة رفقة منسّق هذه الأيّام السيّد عبد الرحيم غدير، أهمّ الخطوط العريضة لهذه الفعالية في دورتها الثّانية، حيث ستكون دولة فلسطين ضيف شرف والممثّلة من طرف الفنّان القدير غنام غنام. أمّا العروض المتنافسة خلال هذه الأيام، فسيكون عرض ” اللّعبة” لتعاونية رفقاء نجمة سطيف فاتحة هذه الأيام، بالإضافة إلى عرض من تونس الشّقيقة بعنوان” حاجة أخرى”، أمّا من سلطنة عمان فستشارك فرقة البن ب” الغريب والتقيب”، ومن العراق عرض مسرحي بعنوان” عزرائيل”، وكذا عرض” حلاق اشبيليا” من المسرح الجهوي لمدينة عنابة، وهو العرض الختامي لهذه الأيّام العربية.

كما سطّرت المحافظة برنامجا ثريا خلال هذه التّظاهرة، على غرار الورشات التّكوينية، والّتي سوف ستكون مميّزة تحمل أفكارا جديدة على حدّ قول محافظ هذه الأيّام الفنّان فاروق رضاونة، حيث يكون أكثر من ثمانين بالمائة منها طلبة جامعيين والّتي تضمّ طلبة أجانب ويدخل هذه ضمن اتفاقية شراكة مع الإقامات الجامعية على مستوى مدينة سطيف. أمّا فيما يخصّ الورشات فستشرف الفنّانة التونسيّة هناء الوسلاتي على ورشة الأداء، كما تشرف المؤلّفة و الكاتبة صفاء البيلي من دولة جمهورية مصر العربية ورشة الكتابة، بالإضافة إلى ورشة لسينوغرافيا من إشراف يوسف عابدي من الجزائر. على أن تكون هناك ندوات فكرية تحت شعار الأدب في ضيافة المسرح، بالإضافة إلى معرض للفن التّشكيلي وبعض الفنون الأخرى، يحضنها بهو دار الثّقافة هواري بومدين.

كما برمجت محافظة المهرجان خرجة سياحية للمدينة الأثرية جميلة والّتي تدخل ضمن التّعريف بالمناطق الأثرية لضيوف الجزائر، خلال هذه الأيّام العربية المسرحية في دورتها الثّانية.

هذا وللذّكر، فإنّ لجنة التّحكيم للعروض المنافسة خلال هذه الأيّام سوف تكون برئاسة المخرج القدير أحمد رزاق، وتضمّ الأعضاء كل من سميرة صحراوي من الجزائر وكذا عامر حامد من العراق، حافظ خليفة من تونس، صفاء البيلي من جمهورية مصر العربية .

هي تظاهرة مسرحية عربية في دورتها الثّانية، بسقف طموح أن تصبح مهرجانا لأيّام مسرحيّة عربيّة مستقبلا، تحتضنها مدينة عين الفوّارة، وفي انتظار تحقيق هذا، يبقى نجاح التّظاهرة في تصاعد مستمر.