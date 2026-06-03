“نجاح مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء سيكون له أثر كبير على إفريقيا بأكملها” (فيديو)

الرئيس تبون يستقبل وزيري النفط بجمهوريتي النيجر ونيجيريا

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، وزير الدولة للموارد البترولية بنيجيريا إكبيريكبي إيكبو، ووزير البترول بالنيجر حامادو تيني، والوفدين المرافقين لهما.

وحضر اللقاء حسب ما ذكره بيان للرئاسة، كل من وزير الدولة المكلّف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، ووزير الدولة وزير المحروقات.

كما شارك في الاستقبال مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالشؤون الدبلوماسية، والرئيس المدير العام لمجمع سونطراك.

وفي تصريحه عقب اللقاء، قال وزير الدولة للموارد البترولية بنيجيريا:”تحدثنا عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، وقد أعرب السيد الرئيس عن اهتمامه الكبير بإتمام هذا المشروع”.

مردفا:”وقد أكدت له أن نيجيريا ستبذل كل ما في وسعها، لضمان رؤية هذا المشروع النور”. قبل أن يضيف:”سنعقد اجتماعا تقنيا بغية تعزيز الجوانب التجارية للمشروع، لضمان انطلاقه وتنفيذه”.

وقال الوزير النيجيري أيضا:”بداية العمل على هذا المشروع تعود إلى سنة 2001، ولا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع على حاله. لأنه يعني الكثير للدول الثلاث، من حيث التصنيع، وخلق فرص العمل”.

“وسيكون لنجاح هذا المشروع، أثر كبير على القارة الإفريقية بأكملها. ونحن ملتزمون تماما بتحقيق ذلك”، يختم وزير النفط النيجيري حديثه.

من جهته، أشاد وزير البترول لجمهورية النيجر بـ”مستوى التعاون القائم بين الجزائر والنيجر. وبالوقوف إلى جانب بلادنا في إنجاز مشاريع استراتيجية ذات أهمية كبرى”.

وقال الوزير النيجري:”نعبّر عن ارتياح ورضا الشعب النيجري، إزاء تدشين مشروع المحطة الكهربائية الذي تم اليوم ميدانيًا. ونؤكد امتنان النيجر لتجسيد مختلف بنود الاتفاقيات المبرمة بين البلدين”.

قبل أن يضيف:”تطرقنا اليوم إلى المشروع الاستراتيجي الكبير المتمثل في أنبوب الغاز العابر للصحراء. باعتباره مشروعًا محوريًا في التعاون بين الجزائر والنيجر ونيجيريا”.

متابعا:”هذا المشروع لا يخدم الدول الثلاث فقط. بل يحمل بعدًا إفريقيًا استراتيجيًا يعود بالنفع على القارة ككل”.