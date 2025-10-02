نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر يمهد لمشاريع اقتصادية واعدة

كمال مولى خلال لقاء الرئيس تبون مع المتعاملين الاقتصاديين:

أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم الخميس، أن نجاح تنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 بالجزائر يمثل لحظة فخر يتقاسمها جميع الجزائريين، مشددًا على أن هذا الحدث الاقتصادي الهام سيفتح آفاقًا واسعة وجديدة.

وأفاد مولى أن المجلس سيعمل على تجسيد وتنفيذ العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال فعاليات المعرض.

وأضاف أن متابعة هذه الاتفاقيات على أرض الواقع ستكون من بين أولويات المجلس، بما يسهم في كسب وتعزيز ثقة الشركاء الأفارقة.

وجاء تصريح مولى عقب إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمركز الدولي للمؤتمرات على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين، بحضور الوزير الأول سيفي غريب وأعضاء من الحكومة، ومسؤولين سامين في الدولة، بالإضافة الى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى من أجل تعزيز نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية 2025.