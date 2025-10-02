-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
كمال مولى خلال لقاء الرئيس تبون مع المتعاملين الاقتصاديين:

نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر يمهد لمشاريع اقتصادية واعدة

محمد فاسي
  • 113
  • 0
نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر يمهد لمشاريع اقتصادية واعدة
أرشيف
كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري

أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم الخميس، أن نجاح تنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 بالجزائر يمثل لحظة فخر يتقاسمها جميع الجزائريين، مشددًا على أن هذا الحدث الاقتصادي الهام سيفتح آفاقًا واسعة وجديدة.

وأفاد مولى أن المجلس سيعمل على تجسيد وتنفيذ العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال فعاليات المعرض.

وأضاف أن متابعة هذه الاتفاقيات على أرض الواقع ستكون من بين أولويات المجلس، بما يسهم في كسب وتعزيز ثقة الشركاء الأفارقة.

وجاء تصريح مولى عقب إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمركز الدولي للمؤتمرات على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين، بحضور الوزير الأول سيفي غريب وأعضاء من الحكومة، ومسؤولين سامين في الدولة، بالإضافة الى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى من أجل تعزيز نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية 2025.

مقالات ذات صلة
الرقمنة لترشيد 80 مليار دولار من دعم الفلاحة

الرقمنة لترشيد 80 مليار دولار من دعم الفلاحة

إطلاق مشروع “صيدال” لإنتاج اللقاحات بعنابة

إطلاق مشروع “صيدال” لإنتاج اللقاحات بعنابة

مباحثات بإسبانيا لتصدير خضر وفواكه “دي زاد” نحو أسواق جديدة

مباحثات بإسبانيا لتصدير خضر وفواكه “دي زاد” نحو أسواق جديدة

الصناعات الكيميائية نحو الإقلاع عبر شراكات “عمومي–عمومي”

الصناعات الكيميائية نحو الإقلاع عبر شراكات “عمومي–عمومي”

في تمنراست وعين قزام.. سونارم تحصل على رخصتين جديدتين لاستغلال الذهب

في تمنراست وعين قزام.. سونارم تحصل على رخصتين جديدتين لاستغلال الذهب

التكامل الصناعي محور لقاء وزير الصناعة بـ”مدار هولدينغ”

التكامل الصناعي محور لقاء وزير الصناعة بـ”مدار هولدينغ”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد