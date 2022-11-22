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نجت من الموت.. ممرضة مصرية حاولت الانتحار فسقطت على رجل أمن فقتلته

جواهر الشروق
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نجت من الموت.. ممرضة مصرية حاولت الانتحار فسقطت على رجل أمن فقتلته
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شهد أحد المستشفيات المصرية واقعة غريبة تمثلت في إقدام ممرضة على الانتحار بإلقاء نفسها من مكان مرتفع فسقطت على رجل أمن الذي لقي حتفه بينما نجت هي من الموت.

حدثت الواقعة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، حيث حاولت ممرضة تدعى هند وتبلغ من العمر 22 سنة إنهاء حياتها بسبب معاناتها من أزمة نفسية، فألقت نفسها من الطابق السادس من مبنى المستشفى.

وفي الأسفل كان هناك رجل أمن يبلغ من العمر 29 سنة فسقطت الممرضة على رأسه الأمر الذي أدى إلى تعرضه لإصابات خطيرة فنُقِل إلى المستشفى على الفور، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات قليلة من الواقعة متأثرا بالإصابة، وفقا لموقع” المصريون”.
بينما أصيبت الممرضة بكسور وجروح، وتمّ حجزها للعلاج بالمستشفى، من جهتها، فتحت النيابة العامة تحقيقا في الواقعة، وصرحت بدفن جثة الشاب.

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