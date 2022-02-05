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الجزائر

نجحوا في مسابقة فرنسية.. 1200 طبيب سيغادرون الجزائر

الشروق أونلاين
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نجحوا في مسابقة فرنسية.. 1200 طبيب سيغادرون الجزائر

كشف رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الصحة الدكتور إلياس مرابط، أن 1200 طبيب جزائري نجحوا في مسابقة معادلة الشهادات الفرنسية.

وقال مرابط في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، حوالي 1200 طبيب جزائري من مختلف التخصصات يستعدون للمغادرة إلى فرنسا والعمل بمستشفياتها بعد نجاحهم في مسابقة معادلة الكفاءات.

من جهتها قالت صفحات جزائرية مختصة بأخبار الأطباء أن الجزائريين حصلوا على الأغلبية المطلقة في امتحان EVC الذي تنظمه فرنسا لمعادلة الشهادة.

وأوضحت صفحة أطباء في منشور لها أن هذا الامتحان يعد إحدى البوابات الرئيسية للعمل كطبيب في فرنسا، ويتم تنظيمه دوريا ويشارك فيه كل طبيب حائز على شهادة طب خارج الإتحاد الأوربي مهما كانت الدولة (الحائزون على شهادات طب من داخل الإتحاد الأوربي تقبل شهاداتهم مباشرة).

وحسب منشور الصفحة شارك في هذه الدورة آلاف الأطباء من حوالي 24 دولة خارج الإتحاد الأوربي، ونجح حوالي 2000 طبيب منهم أكثر من 1200 من جنسية جزائرية، يليهم التوانسة وبعدهم المغاربة ثم باقي الدول المعنية من خارج الإتحاد الأوربي.

ونشر موقع فضاء المترشح الخاص بالمسابقة الفرنسية نتائج الامتحان يوم 4 فيفري ، وأشار إلى أن تفاصيل أكثر حول المسابقة والنتائج ستكون متاحة السبت 5 فيفري على الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت فرنسا.

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