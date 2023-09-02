نجلاء المنقوش رفقة أردوغان بعد إقالتها.. ما حقيقة الصورة المتداولة؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة زعم ناشروها أنّها تظهر وزيرة الخارجيّة الليبيّة نجلاء منقوش برفقة الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان، أياما بعد إقالتها على خلفية لقائها نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا.

تظهر الصورة الرئيس التركي إلى جانب من يبدو أنّها وزيرة الخاجيّة الليبيّة داخل سيّارة حمراء، وجاء في التعليق المرافق لها: “موطني موطني تفهم ما تفهم مشكلتك”.

وحظيت تلك الصورة بمئات التعليقات من صفحات ليبية عدة في موقع فيسبوك، ليكشف تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس أنها مركبة، أما الأصلية فهي لأردوغان رفقة زوجته أمينة.

وأرشد البحث إلى النسخة الأصلية منها منشورة على الموقع الإلكتروني للرئاسة التركية في الثالث من أفريل 2023، حيث التقطت خلال استلام أردوغان سيارة محليّة الصنع في القصر الرئاسيّ، ويمكن مشاهدة لقطات أخرى تظهر إردوغان وزوجته خلال قيادة السيّارة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن “مصادر أمنية” لم تسمِها، أن طائرة حكومية ليبية أقلت المنقوش من طرابلس إلى إسطنبول ليل الأحد الاثنين، لكنّ جهاز أمن مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، نفى أن يكون سُمح لها بالمغادرة.

وقبل إعلان إيقافها عن العمل وفتح “تحقيق إداري” بحقها الأحد، قالت الخارجية الليبية إن ما حدث في روما “لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدّ مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات”.

وقال العديد من المختصين في الشأن الليبي لوكالة فرانس برس أن الدبيبة الذي يترأس حكومة معترف بها دوليا شُكّلت في إطار عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، أعطى موافقته على هذا الاجتماع، وأن المنقوش ليست سوى “كبش فداء”.