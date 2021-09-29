نجلاء بودن.. أول امرأة تقود حكومة عربية
كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل حكومة “في أقرب الآجال”، لتكون أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء.
عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية #قيس_سعيد السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال. #TnPR pic.twitter.com/R2c5azSqhT
— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) September 29, 2021
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه شرف لتونس أن تتولى رئاسة حكومتها امرأة، معتبرا ذلك تكريما للمرأة التونسية، ومؤكدا على قدرتها على العمل تماما كما الرجل.
وبحسب ما صرّح قيس سعيّد فإن نجلاء بودن حرم رمضان ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس، فمن تكون هذه المرأة؟
اختيار تاريخي لقيسون 💓💓💓
نجلاء بودن رمضان هي أوّل امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس و العالم العربي.
ان شاء الله ربي معاها❤❤🇹🇳🇹🇳 pic.twitter.com/rpTNAIs09Y
— Yosserltayef (@yosserltayef) September 29, 2021
أفادت إذاعة “موزاييك إف إم” بأن نجلاء بودن رمضان من مواليد عام 1958 أصيلة ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس.
مختصة في علوم الجيولوجيا، وتشغل حاليا خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.
مبروك للنساء جميعًا بتكليف #نجلاء_بودن أستاذة علم الجيولوجيا، بتشكيل حكومة تونسية، كأول رئيسة وزراء في المنطقة العربية.
إنه يوم 29 سبتمبر، الاستثنائي للغاية، والذي ينبغي أن تحتفل به كل الحركات النسوية في المنطقة العربية باعتباره اليوم الذي وصلت به المرأة العربية لأعلى منصب قيادي. pic.twitter.com/bUp1jpxjvM
— Razzaq Azazi (@RazzaqEzz) September 29, 2021
شغلت بودن منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.
🛑 #عاجل 🛑#قيس_سعيد يكلف نجلاء بودن بتشكيل حكومة
من هي رئيسة الحكومة نجلاء بودن؟؟#نجلاء_بودن من مواليد 1958 أصيلة ولاية #القيروان وهي أستاذة تعليم عالي تشغل حاليا خطة تنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هي مجهولة في الأوساط التونسية بصفة عامة ❗️ pic.twitter.com/7lHVglS5E0
— الرادار التونسي 🇵🇸🇹🇳 (@tunisian_rd) September 29, 2021
وقال معارضون إن السيرة الذاتية لرئيسة الوزراء الجديدة ضعيفة، وأقوى نقاطها أنها مقربة من عائلة قيس سعيد وصديقة شخصية لحرمه ودرست في فرنسا.
يذكر أن تكليف بودن جاء بعد شهرين من عزل الرئيس للحكومة السابقة وتجميد أنشطة البرلمان قبل أن يستأثر بالسلطة التنفيذية والتشريعية هذا الشهر في خطوة وصفها خصومه بأنها «انقلاب»، بينما قال الرئيس إنها “ضرورية لإنقاذ البلد من الانهيار”.