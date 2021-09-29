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نجلاء بودن.. أول امرأة تقود حكومة عربية

نادية شريف
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نجلاء بودن.. أول امرأة تقود حكومة عربية

كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل حكومة “في أقرب الآجال”، لتكون أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه شرف لتونس أن تتولى رئاسة حكومتها امرأة، معتبرا ذلك تكريما للمرأة التونسية، ومؤكدا على قدرتها على العمل تماما كما الرجل.

وبحسب ما صرّح قيس سعيّد فإن نجلاء بودن حرم رمضان ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس، فمن تكون هذه المرأة؟

أفادت إذاعة “موزاييك إف إم” بأن نجلاء بودن رمضان من مواليد عام 1958 أصيلة ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس.

مختصة في علوم الجيولوجيا، وتشغل حاليا خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

شغلت بودن منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

وقال معارضون إن السيرة الذاتية لرئيسة الوزراء الجديدة ضعيفة، وأقوى نقاطها أنها مقربة من عائلة قيس سعيد وصديقة شخصية لحرمه ودرست في فرنسا.

يذكر أن تكليف بودن جاء بعد شهرين من عزل الرئيس للحكومة السابقة وتجميد أنشطة البرلمان قبل أن يستأثر بالسلطة التنفيذية والتشريعية هذا الشهر في خطوة وصفها خصومه بأنها «انقلاب»، بينما قال الرئيس إنها “ضرورية لإنقاذ البلد من الانهيار”.

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التعليقات
3
  • جزائري dz

    تونس دولة ذات سيادة ومن حق التوانسة تعيين من يروناه صالحا لخدمتهم ولخدمة بلادهم بغض النظر عن جنسه وسنه ولون بشرته ودينه ولغته وطوله وعرضه ... ولا يتدخل في ذلك الا من فقد بوصلته وصوابه ومن كان أصم وأبكم حيث لم يسمع ولم يرى يوما أن القوة الاقتصادية الرابعة عالميا والأولى أوروبيا الا وهي المانيا التي كان على رأسها امرأة لمدة 16 سنة ( 2005 - 2021 ) والتي ارتقت ورفعت من الدخل القومي لألمانيا من 2800 مليار دولار سنة 2005 الى 3330 مليار دولار سنة 2020 وخفظت من البطالة الى أدنى مستوياتها ونجحت في مواجهة جائحة كورونا أكثر من دول على رأسها الجنس الخشن ... ونفس الشيء يقال عن زيلندا الجديدة التي تحكمها نساء ومنذ 20 سنة والتي على رأسها اليوم امرة يلقبها الاروبيين بالمنقذة «جاسندريلا المنقذة " ولا ننسى نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم كامالا هاريس ... الخ

    1
  • amremmu

    الف مبروك عل هذه السيدة التي نتمنى لها كل التوفيق بل نتمنى أن لا تكون الأولى في بلدان الجهل والنفاق وفي المجتمعات التي لا ترى للمرأة أي وظيفة ولا دور الا الانجاب وغسل الأواني والصحون رغم وجود نساء كثيرات في هذا العالم أظهرت عبقرية لا نظير لها وآخر المرأة الحديدية والمستشارة الألمانية الملقبة " بسيدة الأزمات " التي لم تكتفي بقيادة المانيا الى النجاح فحسب بل قادت أوروبا بالكامل .

    1
  • تونس الى اين

    بعد حل البرلمان يعين قيس سعيد امراة على راس الحكومة ويعلن ان في ذلك شرف لتونس ...فعن اي شرف يتحدث هذا الرجل ياترى

    3

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