نجلاء بودن.. أول امرأة تقود حكومة عربية

كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل حكومة “في أقرب الآجال”، لتكون أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه شرف لتونس أن تتولى رئاسة حكومتها امرأة، معتبرا ذلك تكريما للمرأة التونسية، ومؤكدا على قدرتها على العمل تماما كما الرجل.

وبحسب ما صرّح قيس سعيّد فإن نجلاء بودن حرم رمضان ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس، فمن تكون هذه المرأة؟

أفادت إذاعة “موزاييك إف إم” بأن نجلاء بودن رمضان من مواليد عام 1958 أصيلة ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس.

مختصة في علوم الجيولوجيا، وتشغل حاليا خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

شغلت بودن منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

وقال معارضون إن السيرة الذاتية لرئيسة الوزراء الجديدة ضعيفة، وأقوى نقاطها أنها مقربة من عائلة قيس سعيد وصديقة شخصية لحرمه ودرست في فرنسا.

يذكر أن تكليف بودن جاء بعد شهرين من عزل الرئيس للحكومة السابقة وتجميد أنشطة البرلمان قبل أن يستأثر بالسلطة التنفيذية والتشريعية هذا الشهر في خطوة وصفها خصومه بأنها «انقلاب»، بينما قال الرئيس إنها “ضرورية لإنقاذ البلد من الانهيار”.