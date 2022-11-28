نجلاء بودن: جزيل الشكر للجزائر نظير ما تقدمه لتونس في هذا الظرف الدقيق

ثمنت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، الاثنين، وقوف الجزائر مع بلادها في الظرف الدقيق الذي تعيشه وتمر به.

وفي تصريح للصحافة عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية، قالت بودن: “كان لي شرف مقابلة السيد الرئيس الذي أبلغته تحيات الرئيس قيس سعيد وتهانيه المتجددة بنجاح الجزائر في عقد القمة العربية مطلع نوفمبر وتمنياته بمزيد من التألق للجزائر شعبا وقيادة”، معربة عن “جزيل الشكر للجزائر نظير ما تقدمه لتونس في هذا الظرف الدقيق في تاريخ البلاد”.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الاثنين، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، نجلاء بودن.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، “حضر اللقاء، عن الجانب الجزائري، الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلف، وعن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيد عثمان الجرندي”.