نجل الأسطورة لخضر بلومي في طريقه إلى ريال سوسيداد الإسباني

بنظام الإعارة لعام واحد وعقد لثلاث سنوات في حال نجاحه

يتجه محمد بشير بلومي نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي، ونجم نادي مولودية وهران الجزائري نحو الانتقال إلى الدوري الإسباني من بوابة نادي ريال سوسيداد، الذي تقدم بعرض لإدارة فريقه خلال الساعات الماضية، وهو بصدد انتظار الرد الرسمي من إدارة “الحمراوة”.

وقال موقع “دي زاد فوت”، الثلاثاء، إن إدارة نادي ريال سوسيداد تقدمت بعرض رسمي لنادي مولودية وهران، ليكون بذلك النادي الأول الذي خطا الخطوة الأولى في ملف حسم ملف اللاعب الجزائري الواعد، الذي كان تواجد على رادار ناديي نانت وسانت إيتيان الفرنسيين في وقت سابق، ووفقا لنفس المصدر دائما، فإن النادي الإسباني تقدم بعرض يتضمن الحصول على نجل الأسطورة، لخضر بلومي، لمدة عام واحد بنظام الإعارة مع بند يتضمن الشراء بنهاية عقد الإعارة، وأضاف النادي الإسباني بأنه سيشرك محمد البشير بلومي مع الفريق الثاني للنادي المشارك في دوري الدرجة الثانية الإسباني، علما أن ريال سوسيداد هو الفريق الوحيد من “الليغا”، الذي يشارك فريقه الثاني في دوري الدرجة الثانية، ما يبرز قيمته الفنية الكبيرة.

وفي نفس السياق، وحال نجح بلومي الصغير في فرض نفسه مع الفريق الثاني لريال سوسيداد ورفع الأخير بند شراء عقده، فإن إدارة النادي الإسباني ستمنحه عقدا بثلاث سنوات يمتد إلى غاية صيف عام 2025، واللعب مباشرة مع الفريق الأول، ويرى متابعون بأن محمد البشير بلومي الذي برز مع منتخب الجزائر للشباب، قبل أن يستدعى لمنتخب الجزائر للاعبين المحليين، يملك مستقبلا كرويا زاهرا، وهو الذي يحظى بدعم والده صاحب الكرة الذهبية الإفريقية عام 1981، بشكل مباشر، بدليل أنه يحضر كل مبارياته مع مولودية وهران، كما يتابع بشكل حصري مفاوضات انتقاله للاحتراف في القارة العجوز، علما أنه لعب 30 مباراة مع “الحمراوة” هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.