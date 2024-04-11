نجل الإيطالي مالديني قد يُغيّر الجنسية الرّياضية ويلعب لِهذا المنتخب

استلم اللاعب الشاب دانييل مالديني نجل أسطورة الكرة باولو مالديني، دعوة تمثيل أحد المنتخبات غير بلده الأصلي إيطاليا.

وسبق لِمُتوسّط الميدان دانييل مالديني (22 سنة) تمثيل ألوان منتخبات بلاده إيطاليا، لكن للفئات الصّغرى فقط.

وتلقّى اللاعب الحالي لِنادي مونزا الإيطالي وزميل إسماعيل بن ناصر في الميلان سابقا، دعوة تمثيل ألوان منتخب فنزويلا، الذي يطمح إلى التأهّل لِكأس العالم 2026، وقبل ذلك في الصّيف المقبل، يخوض منافسة كأس أمريكا الجنوبية.

وبِهذا الصّدد، قال النّاخب الوطني الفنزويلي فرناندو باتيستا: “نعم، لقد تحدّثت معه (دانييل)، وأيضا مع والده باولو. نعلم أنّ لديه الفرصة للعب معنا بِسبب والدته الفنزويلية. لقد قمنا بِدعوته للمشاركة في تدريب داخلي وفي دورة ما قبل الأولمبياد التي أقيمت مؤخّرا في فنزويلا، مع فريق أقلّ من 23 عاما”.

وأضاف التقني ذو الجنسية الأرجنتينية في أحدث تصريحات أدلى لِموقع “توتو ميركاتو” الإيطالي: “شكرني دانييل كثيرا، لكنّه أخبرني أنّه في الوقت الحالي يُفضّل التريّث. ستبقى الأبواب مفتوحة. لقد ذكرت هذا أيضا لِدانييل. الآن اتّخذ قرارا ينتظر بِموجبه دعوة منتخب إيطاليا، وأنا أحترم ذلك. إذا كان علينا التحدّث عن هذا الموضوع مرّة أخرى فسنفعل. ومن جانبنا، فإن النّية موجودة”.

ويُقدّم منتخب فنزويلا عروضا راقية في تصفيات كأس العالم 2026، عن منطقة أمريكا اللاتينية. حيث يشغل المركز الرابع (قبل البرازيل صاحبة المركز السادس) بعد مرور 6 جولات، في سباق بـ 10 فرق و 18 جولة. وبعد إسدال السّتار، تتأهّل المنتخبات الستّة الأولى للمونديال، ويُمكن لِصاحب الرّتبة السابعة أن يلحق بها، إذا فاز في مواجهات السدّ.

وعكس بقية منتخبات أمريكا اللاتينية، لم يسبق لِفريق فنزويلا المُشاركة في نهائيات كأس العالم.