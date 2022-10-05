نجل الرئيس الأوغندي يطلب يد رئيسة وزراء إيطاليا بمهر قدره 100 بقرة!

هدد بغزو بلادها إن رفضت طلبه

أثار نجل الرئيس الأوغندي الجنرال موهوزي كايبينروجابا، قائد القوات البرية، جدلا واسعا عبر الشبكات بعد نشره تغريدة يطلب من خلالها الزواج بجورجيا ميلوني، المرشحة الأبرز لرئاسة الحكومة الإيطالية.

وطلب الجنرال المثير للجدل في البلاد والمرشح الأبرز لخلافة والده، الزواج من ميلوني بمهر قدره 100 بقرة من فصيلة “نكور” المصنفة كأجود الأنواع، لافتا إلى أنه استعان بصديقه السفير الإيطالي لدى أوغندا ماسي ماتسانتي ليكون وسيطا بينهما.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن كايبينروجابا هدّد في تغريدة أخرى بغزو إيطاليا من أجل محو الإهانة التي ستلحق به حال رفضت العروس العرض، لكنه حذفها بعد ذلك.

وأضافت التقارير إن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، أصدر أمرا بإقالة نجله على الفور، عقب البلبلة التي تسببت بها تغريدته، تجنبا لأي صدام دبلوماسي، فيما قالت تقارير أخرى إن سبب الإقالة هو تغريدته بشأن غزو كينيا.

وقال نشطاء إن تغريدة الجنرال التي انتشرت في إيطاليا وأوغندا وكل العالم غير لائقة ومسيئة للعلاقة الراقية التي تجمع الشعبين الصديقين.

وفي الوقت الذي دافع عنه البعض معتبيرنها مجرد مزحة، قال آخرون إن دستور البلاد يمنع من الانخراط في السياسة الحزبية وأي جندي آخر كان سيحاكم عسكريا لو غرد بنفس الطريقة، وفقا لصحيفة “الغارديان”.

ميلوني.. بائعة الخضار التي أحدثت زلزالا سياسيا في إيطاليا وأوروبا

وكانت زعيمة حزب “إخوان إيطاليا”، جيورجيا ميلوني، قد أحدثت في 26 من سبتمبر المنصرم، زلزالا سياسيا في البلاد وفي أوروبا بأكملها بعد إعلانها بأنها ستقود الحكومة المقبلة.

وقالت ميلوني التي تعود جذور حزبها إلى الفاشية الجديدة إن “الإيطاليين بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية بقيادة فراتيلي ديتاليا”.

وأضافت في ندوتها الصحفية بروما: “إذا تم استدعاؤنا لحكم هذا الشعب فسوف نفعل ذلك من أجل جميع الإيطاليين بهدف توحيد الشعب وتمجيد ما يوحده وليس ما يفرقه. لن نخون ثقتكم”.

وفي أول رسالة مباشرة لبروكسل قالت ميلوني: “انتهى العيد.. ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية” وهو ما اعتبره محللون وجع رأس جديد للاتحاد الأوروبي وأياما عصيبة تنتظر المهاجرين بإيطاليا.

من هي جورجيا ميلوني؟

“أنا جورجيا، أنا امرأة وأم ومسيحية” كانت هذه إحدى أكثر عبارات ميلوني شعبية، والتي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وجرى تحويلها حتى إلى أغنية راب.

وُلدت في حي غارباتيلا الذي تقطنه الطبقة العاملة في روما، وعملت كبائعة للخضار في سوق شعبي ومربية أطفال وساقية في حانة، كما بدأت حياتها السياسية عندما كانت في سن الخامسة عشرة.

قضت 10 أيام بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتيندوف ولديها موقف جد إيجابي من قضية الشعب الصحراوي، حيث كتبت ملاحظات مهمة حول كفاح الصحراويين وظروف عيشهم في كتابها ” أنا جيورجيا”.

ساعدت في تأسيس حزب “إخوة إيطاليا” عام 2012، وذلك بعد 4 سنوات من توليها منصب وزاري، حين أصبحت أصغر وزيرة في الحكومة التي كان يقودها آنذاك سيلفيو برلسكوني.

وبحسب ما أفادت تقارير صحفية فإن ميلوني البالغة من العمر 45 عاما، سياسية محنكة ومعروفة بحديثها المتشدد وتماسكها القوي في معاركها السياسية، خاصة تلك التي قادتها ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حينما قلل من شأن الإيطاليين ووصفهم بالمقرفين وغير المسؤولين.

وأضافت التقارير أن ميلوني تمكنت خلال سنوات من تحويل حزبها، الذي يتبنى سياسات وآراء توصف بانتمائها إلى الفاشية الجديدة، ونشأ على أنقاض عهد موسوليني، إلى قوة سياسية قومية وشعبوية قادرة على جذب الناخبين اليمينيين والمعتدلين.

تدعم ميلوني حلف الناتو وأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فيفري الماضي، لكنها عارضت في 2014 العقوبات ضد روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم، وفي الماضي حثت إيطاليا على التخلي عن اليورو.

تتمسك صاحبة شعار«الله، الوطن، العائلة»، بأفكار معادية لدخول المهاجرين للبلاد، ودعت إلى فرض حصار بالقوات البحرية على ساحل البحر المتوسط في إفريقيا، لمنع المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا.

وتتبنّى ميلوني نظرية أن موجات الهجرة غير الشرعية نفّذتها قوى ذات نفوذ لم تسمها، لاستقدام العمالة منخفضة الأجر، وطرد الإيطاليين من عملهم، قائلة هذا يسمى الاستبدال العرقي.

يشكل فوز ميلوني قلقا لمجتمع الميم في إيطاليا، خاصة وأنها شاركت في مبادرات للدفاع عن الأسرة ضد منح حقوق للأزواج المثليين، حيث أكدت في حملتها الانتخابية أن وجود أم وأب هو الأفضل للأولاد.

يذكر أنه في حدث غير مسبوق منذ العام 1945، فاز الحزب اليميني «إخوان إيطاليا- Fratelli d’Italia» في الانتخابات البرلمانية، بإجمالي 41-45% من عدد الأصوات الصحيحة، بعد إغلاق مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.