نجل الرئيس الأوغندي يطلب يد رئيسة وزراء إيطاليا بمهر قدره 100 بقرة!
أثار نجل الرئيس الأوغندي الجنرال موهوزي كايبينروجابا، قائد القوات البرية، جدلا واسعا عبر الشبكات بعد نشره تغريدة يطلب من خلالها الزواج بجورجيا ميلوني، المرشحة الأبرز لرئاسة الحكومة الإيطالية.
وطلب الجنرال المثير للجدل في البلاد والمرشح الأبرز لخلافة والده، الزواج من ميلوني بمهر قدره 100 بقرة من فصيلة “نكور” المصنفة كأجود الأنواع، لافتا إلى أنه استعان بصديقه السفير الإيطالي لدى أوغندا ماسي ماتسانتي ليكون وسيطا بينهما.
I think I have to start with Rome. But how do I get 100 cows through Customs?
— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 4, 2022
I would give her 100 Nkore cows immediately! For being fearless and true!! pic.twitter.com/i2DuR8RioC
— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 2, 2022
Ugandan military commander Muhoozi Kainerugaba proceeds to explains that it is an Ugandan tradition to donate cows to women, then “appoints” the Italian ambassador as negotiator to establish “the bride price”.
WTF is going on.
Oct 3, 2022 pic.twitter.com/VoXW3fCJHM
— Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) October 3, 2022
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن كايبينروجابا هدّد في تغريدة أخرى بغزو إيطاليا من أجل محو الإهانة التي ستلحق به حال رفضت العروس العرض، لكنه حذفها بعد ذلك.
وأضافت التقارير إن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، أصدر أمرا بإقالة نجله على الفور، عقب البلبلة التي تسببت بها تغريدته، تجنبا لأي صدام دبلوماسي، فيما قالت تقارير أخرى إن سبب الإقالة هو تغريدته بشأن غزو كينيا.
ده قائد القوات البرية الأوغندية إبن الرئيس الأوغندي قال ايه ؟؟ قال أعرض الزواج على رئيسة وزراء إيطاليا “جورجيا ميلوني” بمهر 100 بقرة 🤣 وإلا سوف أغزو إيطاليا.🤣…أبوه الرئيس الأوغندي اقاله من قيادة القوات البرية بعد ما قال البوقين دووولا pic.twitter.com/Wq4ehdHWi1
— NONA AL_SiSi 𓈖𓅃𓂧𓇌𓅃 ⲛⲁⲇⲓⲁ (@NadiaMa14905909) October 5, 2022
وقال نشطاء إن تغريدة الجنرال التي انتشرت في إيطاليا وأوغندا وكل العالم غير لائقة ومسيئة للعلاقة الراقية التي تجمع الشعبين الصديقين.
كتب نجل الرئيس الأوغندي تغريدة يعرض فيها الزواج من جورجيا ميلوني رئيسة وزراء ايطاليا، عارضًا لها مهر قدره 100 بقرة
لاحقًا،قام والده الرئيس بعزله بعد تغريدة هدد فيها اجتياح كينيا
لذا، قرر الجنرال المعزول بالسفر حول العالم مبتدئا بعاصمة ايطاليا، ويسأل كيف سيتمكن من جمركة ١٠٠ بقرة؟ pic.twitter.com/4qx0xtsRSu
— مي الشريف (@ReaderRiy) October 5, 2022
وفي الوقت الذي دافع عنه البعض معتبيرنها مجرد مزحة، قال آخرون إن دستور البلاد يمنع من الانخراط في السياسة الحزبية وأي جندي آخر كان سيحاكم عسكريا لو غرد بنفس الطريقة، وفقا لصحيفة “الغارديان”.
ميلوني.. بائعة الخضار التي أحدثت زلزالا سياسيا في إيطاليا وأوروبا
وكانت زعيمة حزب “إخوان إيطاليا”، جيورجيا ميلوني، قد أحدثت في 26 من سبتمبر المنصرم، زلزالا سياسيا في البلاد وفي أوروبا بأكملها بعد إعلانها بأنها ستقود الحكومة المقبلة.
وقالت ميلوني التي تعود جذور حزبها إلى الفاشية الجديدة إن “الإيطاليين بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية بقيادة فراتيلي ديتاليا”.
Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo #pronti a risollevare l’Italia
GRAZIE! 🇮🇹 pic.twitter.com/DabIIuhORK
— Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 26, 2022
وأضافت في ندوتها الصحفية بروما: “إذا تم استدعاؤنا لحكم هذا الشعب فسوف نفعل ذلك من أجل جميع الإيطاليين بهدف توحيد الشعب وتمجيد ما يوحده وليس ما يفرقه. لن نخون ثقتكم”.
وفي أول رسالة مباشرة لبروكسل قالت ميلوني: “انتهى العيد.. ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية” وهو ما اعتبره محللون وجع رأس جديد للاتحاد الأوروبي وأياما عصيبة تنتظر المهاجرين بإيطاليا.
ثريد تحليل:
نهاية الاتحاد الاوروبي في إيطاليا واوروبا .
من المتوقع ان تفوز برئاسة وزراء ايطاليا اليوم جورجيا ميلوني اليمنية المحافظة والتي هددت المفوضية الاوروبية الناخبين في ايطاليا اذا تم انتخابها.
تصريح سابق لها: “أعتقد أن موسوليني كان سياسي جيد. كل ما فعله،فعله لإيطاليا”. pic.twitter.com/8dI8j9Y2Dt
— الاحداث العالمية (@Thereporter09) September 25, 2022
من هي جورجيا ميلوني؟
“أنا جورجيا، أنا امرأة وأم ومسيحية” كانت هذه إحدى أكثر عبارات ميلوني شعبية، والتي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وجرى تحويلها حتى إلى أغنية راب.
رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جورجيا ميلوني:
أنا أم أنا إيطالية أنا مسيحية لن تأخذوا ذلك مني.
وذلك ردا على دعاة الاتحاد الأوروبي
وأنصار الجندر pic.twitter.com/30f6B221SR
— سمير العركى (@s_alaraki) September 26, 2022
وُلدت في حي غارباتيلا الذي تقطنه الطبقة العاملة في روما، وعملت كبائعة للخضار في سوق شعبي ومربية أطفال وساقية في حانة، كما بدأت حياتها السياسية عندما كانت في سن الخامسة عشرة.
قضت 10 أيام بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتيندوف ولديها موقف جد إيجابي من قضية الشعب الصحراوي، حيث كتبت ملاحظات مهمة حول كفاح الصحراويين وظروف عيشهم في كتابها ” أنا جيورجيا”.
رئيسة وزراء إيطاليا المحتملة جورجيا ميلوني تقول في إحدى صفحات كتابها حيث تصف زيارتها لمخيمات اللاجئين الصحراويين حيث أمضت عشرة أيام رفقة الشعب الصحراوي تقول في ذلك:
“تعلمت من الصحراويين معنى حب الأرض، هناك فهمت معنى أن تحب الأرض حقًا”#الصحراء_الغربية #جيورجيا_ميلوني pic.twitter.com/RnbDY7Of7d
— Mohamed Lamin Hamdi (@2Mohamedlamin) September 26, 2022
ساعدت في تأسيس حزب “إخوة إيطاليا” عام 2012، وذلك بعد 4 سنوات من توليها منصب وزاري، حين أصبحت أصغر وزيرة في الحكومة التي كان يقودها آنذاك سيلفيو برلسكوني.
وبحسب ما أفادت تقارير صحفية فإن ميلوني البالغة من العمر 45 عاما، سياسية محنكة ومعروفة بحديثها المتشدد وتماسكها القوي في معاركها السياسية، خاصة تلك التي قادتها ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حينما قلل من شأن الإيطاليين ووصفهم بالمقرفين وغير المسؤولين.
رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة للرئيس الفرنسي في انتقاد سابق: لا تأتي لتقدم لنا دروسا يا ماكرون! pic.twitter.com/E8naYI926Y
— نايف الدندني | Naif Aldandeni (@NaifAldandeni) September 25, 2022
وأضافت التقارير أن ميلوني تمكنت خلال سنوات من تحويل حزبها، الذي يتبنى سياسات وآراء توصف بانتمائها إلى الفاشية الجديدة، ونشأ على أنقاض عهد موسوليني، إلى قوة سياسية قومية وشعبوية قادرة على جذب الناخبين اليمينيين والمعتدلين.
تدعم ميلوني حلف الناتو وأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فيفري الماضي، لكنها عارضت في 2014 العقوبات ضد روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم، وفي الماضي حثت إيطاليا على التخلي عن اليورو.
تتمسك صاحبة شعار«الله، الوطن، العائلة»، بأفكار معادية لدخول المهاجرين للبلاد، ودعت إلى فرض حصار بالقوات البحرية على ساحل البحر المتوسط في إفريقيا، لمنع المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا.
من هي #جورجيا_ميلوني أول رئيسة وزراء في تاريخ #إيطاليا؟
بعض من ملامح شخصيتها ظهرت في رفضها #المثلية_الجنسية
ووقوفها ضد المهاجرين الأفارقة
ليست ميلوني وحدها بل #أوروبا بأكملها.. والسؤال الآن “إلى أين سيتجه المهاجر الافريقي ؟”#Meloni pic.twitter.com/2hn0wh99hJ
— midar.net | ميدار.نت (@MidarNet) September 26, 2022
وتتبنّى ميلوني نظرية أن موجات الهجرة غير الشرعية نفّذتها قوى ذات نفوذ لم تسمها، لاستقدام العمالة منخفضة الأجر، وطرد الإيطاليين من عملهم، قائلة هذا يسمى الاستبدال العرقي.
يشكل فوز ميلوني قلقا لمجتمع الميم في إيطاليا، خاصة وأنها شاركت في مبادرات للدفاع عن الأسرة ضد منح حقوق للأزواج المثليين، حيث أكدت في حملتها الانتخابية أن وجود أم وأب هو الأفضل للأولاد.
تصريح سابق لـ جورجيا ميلوني ألقته في خطاب خلال تجمع لحزب فوكس اليميني المتطرف الإسباني في ماربيا :
“نعم للعائلات الطبيعية، لا لوبي المثليين، نعم للهوية الجنسية، لا للأيديولوجية الجندرية، نعم لثقافة الحياة، لا لهاوية الموت”. pic.twitter.com/LHgfTeJRvz
— خبـر (@5br00) September 25, 2022
يذكر أنه في حدث غير مسبوق منذ العام 1945، فاز الحزب اليميني «إخوان إيطاليا- Fratelli d’Italia» في الانتخابات البرلمانية، بإجمالي 41-45% من عدد الأصوات الصحيحة، بعد إغلاق مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.
جورجيا ميلوني ستحظى بأغلبية كبيرة في البرلمان المقبل. وبوفق التقديرات الأولية ، إيطاليا سيصبح لديها أكثر حكومة يمينية منذ الحرب العالمية الثانية. pic.twitter.com/LXgB5XXyT6
— 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) September 25, 2022
فازت الكتلة اليمينية ف إيطاليا بالأغلبية البرلمان وستصبح جيورجيا ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء ف إيطاليا
شعار جورجيا هو الله الوطن الاسره وقيم المجتمع التقليدية
اهلا باليمين الإيطالي ويتوالي سقوط حكومات الدول الأوروبية عقبال خروجهم من الإتحاد الأوروبي والناتو pic.twitter.com/0B13k9Kbe0
— D.Salwa Elsouby (@elsouby_salwa) September 26, 2022