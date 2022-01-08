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رياضة

نجل بلومي يُجري تجارب بِهذا النادي الأوروبي

علي بهلولي
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نجل بلومي يُجري تجارب بِهذا النادي الأوروبي
محمد البشير بلومي بِزيّ أواسط "الخضر" (رقم 19)

أنهى محمد البشير بلومي نجل أسطورة الكرة الجزائرية الأخضر بلومي، السبت، تربّصا بِنادي مونبلييه الفرنسي.

ودام التربّص أسبوعا كاملا على أمل الظفر بِعقد احترافي، كما أوردته قناة “فرانس بلو”، السبت.

وأنهى محمد البشير بلومي التربص بعد ظهيرة السبت، بِإجراء مباراة ودّية في صفوف الفريق الرديف لِنادي مونبلييه في مواجهة فريق أليس الفرنسيَين.

وترك ابن معسكر انطباعا حسنا، استنادا إلى وسيلة الإعلام الفرنسي المُشار إليها. التي أضافت أن تقييم الجهاز الفني لِنادي مونبلييه، سيُكشف عنه في الأيّام القليلة المقبلة.

وكان متوسط الميدان محمد البشير بلومي (19 سنة) قد فسخ مؤخّرا عقده مع نادي مولودية وهران، قبل موسم من انقضائه.

وتألّق محمد البشير بلومي في صفوف المنتخب الوطني الجزائري أواسط، وأيضا فريق “الحمراوة”. ورشّحه المختصّون للذّهاب بعيدا في مشواره الكروي.

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