نجل رئيس بلد إفريقي يُسجّل هدفا موندياليا لِمصلحة أمريكا!

تعادل منتخب أمريكا مع نظيره فريق بلاد الغال بِهدف لِمثله، في مباراة لُعبت سهرة الإثنين بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمونديال 2022.

واحتضن ملعب مدينة الريان القطرية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم ينتمي إلى هذا البلد الخليجي.

وسجّل هدف أمريكا المهاجم تيموثي ويه في الدقيقة الـ 36، وهو نجل رئيس ليبيريا وصاحب جائزة “الكرة الذهبية- فرانس فوتبال” 1995 جورج ويه. بينما أمضى توقيع بلاد الغال الجناح غاريث بيل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 84.

وعن الفوج الثاني ذاته، فازت إنجلترا بِنتيجة (6-2) على منتخب إيران، بعد ظهيرة الإثنين.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- إنجلترا 3ن

2- أمريكا 1ن

3- بلاد الغال 1ن

4- إيران 0ن

وفي الجولة الثانية بِتاريخ الجمعة المقبلة، يلعب منتخب أمريكا مع نظيره الإنجليزي، وتتبارى بلاد الغال مع الفريق الإيراني.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِثمن النهائي المونديال.

مِن غرائب المونديال

يُشارك ابن رئيس بلد إفريقي مع منتخب الولايات المتّحدة الأمريكية، في منافسة كأس العالم التي تنطلق بِقطر في الـ 20 من نوفمبر الحالي.

ويلعب منتخب أمريكا في المونديال ضمن فوج يضمّ فرق إنجلترا وإيران وبلاد الغال. وبعدها يتأهّل الرّائد والوصيف لِثمن النهائي.

ويتعلّق الأمر هنا بِاللاعب تيموثي ويه، نجل رئيس ليبيريا جورج ويه، الذي سبق له مُمارسة كرة القدم، وأحرز جائزة “الكرة الذهبية- فرانس فوتبال” عام 1995.

وأبصر تيموثي ويه النور بِمدينة نيويورك الأمريكية عام 2000، وقد فضّل اللّعب لِمنتخب “رعاة البقر”، بدلا من ليبيريا (أقصى غرب إفريقيا) الفريق الخاص بِموطن والده جورج ويه، وأيضا فريق فرنسا الذي طلب خدماته.

وبدأ المشواره الدولي للاعب تيموثي ويه مع منتخب أمريكا في مارس 2018، لكن هذا الفريق من منطقة “الكونككاف” لم يحضر وقائع مونديال روسيا بعد 3 أشهر من ذلك، لِأنّه لم يتأهّل. وفي نسخة قطر 2022، استلم المهاجم ويه دعوة الناخب الوطني الأمريكي غريغ برهالتر، لِخوض غمار أكبر تظاهرة للعبة كرة القدم.

وينشط المهاجم تيموثي ويه في نادي ليل الفرنسي منذ صيف 2019، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2024. مُزاملا للدوليَين الجزائريَين المدافع حكيم زدادكة ومتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس.