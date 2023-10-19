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رياضة

نجل رونالدو ينضمّ إلى النّصر السعودي

الشروق الرياضي
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نجل رونالدو ينضمّ إلى النّصر السعودي
ح.م
كريستيانو رونالدو ونجله.

سجّل نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو نجله في نادي النّصر السعودي، لِفئة أقلّ من 13 سنة.

وسيبدأ اللاعب الفتيّ كريستيانو رونالدو جونيور (13 سنة) التدريبات مع زملائه لِهذه الفئة في نادي النّصر، خلال الأيّام القليلة المقبلة.

وسيرتدي كريستيانو رونالدو جونيور القميص رقم “7” لِنادي النّصر، أسوة بِوالده. استنادا إلى تغريدة في منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر” للخبير في سوق انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريتسيو رومانو نشرها، الخميس. الذي نقل تصريحا إعلاميا سابقا للمهاجم كريستيانو رونالدو (38 سنة)، يقول إن نجله طالبه بِعدم الاعتزال، حتى يخوض معه مباراة رسمية!

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