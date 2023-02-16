نجل رونالدينيو ينضمّ إلى فريق برشلونة

خاض اللاعب جواو مينديز نجل النّجم البرازيلي السّابق رونالدينيو، الخميس، أوّل مباراة له مع فريق برشلونة الإسباني لِأقلّ من 19 سنة.

وجمعت المباراة الودّية بين فريقَي برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي، للصنف المذكور أعلاه.

وكان جواو مينديز (17 سنة) قد انضمّ إلى نادي الكتالوني في الأيّام القليلة الماضية.

وسيلعب جواو مينديز مع الفئة الصغرى لِنادي برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي، ثمّ تحسم الإدارة والجهاز الفني في أمر ترقيته.

ودون أدنى شكّ، يكون الوالد رونالدينيو وراء الزجّ بِابنه جواو مينديز في مدرسة “البلاوغرانا”.

وسطع نجم رونالدينيو (42 سنة) في فريق برشلونة، خلال فترة ما بين 2003 و2008.