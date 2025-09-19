نجل زيدان يلتحق بـ “محاربي الصحراء”

أمسى حارس المرمى لوكا زيدان نجل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان لاعبا في صفوف المنتخب الوطني الجزائري.

وقال اتحاد الكرة الجزائري في بيان له نشره مساء الجمعة، إن “الفيفا” منحت للحارس لوكا زيدان رخصة تمثيل ألوان “الخضر”.

وسبق لِحامي العرين لوكا زيدان (27 سنة) تمثيل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصغرى (لم يلعب لِأكابر “الدّيكة”)، وهو سبب لجوئه إلى “الفيفا” لِتغيير الجنسية الرياضية وجلب الرخصة الدولية.

وحاز نجل زيدان مع أشبال فرنسا لقب بطولة أمم أوروبا لِهذه الفئة، في عام 2015.

وعلى مستوى الأندية، تكوّن لوكا زيدان في مدرسة العملاق نادي ريال مدريد الإسباني المشهورة بِتسمية “كاستيا”، كما ارتدى أزياء فرق تنتمي إلى هذه البلد.

ومنذ صيف 2024، يرتدي هذا الحارس زي نادي غرناطة من القسم الثاني الإسباني، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2027.

وفي الموسم الجديد، شارك لوكا زيدان في 4 مقابلات، من أصل 5 مواجهات لِفريقه غرناطة في بطولة الدرجة الثانية لإسبانيا.

وقد يستدعي الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في الأيام القليلة المقبلة الحارس لوكا زيدان، لِمقابلتَي “محاربي الصحراء” مع الصومال وأوغندا.