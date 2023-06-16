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رياضة

نجل ماجر يطمح للمشاركة في أولمبياد باريس

علي بهلولي
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نجل ماجر يطمح للمشاركة في أولمبياد باريس
الأرشيف
لطفي ماجر بِزيّ نادي الدحيل القطري.

سجّل لطفي ماجر نجل أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر هدفا، لِمصلحة المنتخب الأولمبي القطري.

وفاز المنتخب الأولمبي القطري بِنتيجة (4-2) على نظيره الكوستاريكي، في مباراة تحديد صاحبَي المركزَين الـ 11 والـ 12 (قبل الأخير والختامي)، لِدورة تولون الفرنسية، أُقيمت فعّالياتها بعد ظهيرة الخميس.

وأمضى المهاجم لطفي ماجر هدفه في الدقيقة الـ 66، وهو أوّل وآخر توقيع له في هذه الدورة.

وشارك لطفي ماجر في كلّ مقابلات المنتخب الأولمبي القطري، وعددها 4 مواجهات. يوجد بينها 3 لقاءات خاضها أساسيا.

ويستعدّ لطفي ماجر والمنتخب الأولمبي القطري لِخوض بطولة أمم آسيا لِفئة أقلّ من 23 سنة، التي ستُجرى داخل القواعد ما بين أفريل وماي 2024. على أن يتأهّل ثلاثي الطليعة لِأولمبياد العاصمة الفرنسية باريس، المقرّر إقامته ما بين جويلية وأوت من العام ذاته. ويُمكن لِصاحب الرّتبة الرابعة الإلتحاق بهم، في حال فوزه في مواجهات السدّ.

للإشارة، فإن الوالد رابح ماجر سبق له المشاركة في الأولمبياد، وسجّل هدفا، وكان ذلك في نسخة العاصمة السوفياتية موسكو عام 1980. وحينها بلغ المنتخب الوطني الجزائري الدور ربع النّهائي.

ولعب رابح ماجر الأولمبياد، رفقة الأخضر بلومي وتاج بن صاولة ومحمود قندوز وصالح عصاد وعلي فرقاني وشعبان مرزقان وغيرهم.

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